Miron Muslic is medearchitect van het huidige Cercle: “We hebben ons einddoel nog lang niet bereikt”

Toen Yves Vanderhaeghe vorig seizoen covid had, moest Miron Muslic samen met Jimmy De Wulf de taak van hoofdcoach even op zich nemen. Op KRC Genk, met een knap resultaat. Zaterdag gaat het opnieuw richting de Cegeka Arena. “Ik hou van discipline, een goede mentaliteit, een hardwerkende houding of van iemand die de kleuren van zijn ploeg voor honderd procent uitdraagt.”

Miron Muslic wordt volgende maand veertig. Zijn uitvalsbasis is een flat in Ruddervoorde. Daar kreeg hij deze week voor 14 dagen het gezelschap van zijn gezin. “Ik ben een familieman, nu ongeveer twintig jaar getrouwd met mijn echtgenote Ensada. Zij is verpleegster en woont met onze drie kinderen in Tirol: een zoon van 17, een dochter van 12 en de jongste is 5. Een bijna perfect gezin. Enkel de afstand tussen ons is soms hard. Maar dat hoort erbij. Ik prijs mijn vrouw hoe zij ons gezin, runt terwijl ik duizend kilometers van thuis ben om mijn voetbalgeluk te beproeven.”

Opnieuw beginnen

Muslic praat met veel toewijding over zijn jeugd in het voormalige Joegoslavië waar de oorlog ervoor zorgde dat hij Bosnië moest ontvluchten. “Ik was nog geen tien toen we als vluchtelingen in Oostenrijk aankwamen. Zoiets raakt een mens. In een vreemd land helemaal opnieuw beginnen.” Muslic groeide op in Tirol waar hij jaren in het Salzkammergut woonde, in een land dat dus evenzeer zijn thuis is als zijn geboorteland Bosnië.

“Daar is nu zeker ook Brugge bijgekomen”, vindt Muslic die er overigens één van zijn nieuwe hobby’s kan beoefenen. “Padel! Het is niet zo bekend in Oostenrijk, maar hier ben ik er als het ware wel verliefd op geworden. In Oostenrijk was het vooral fietsen en bergbeklimmen, naast mijn grote passie: voetbal. In mijn vrije tijd kijk en volg ik heel wat wedstrijden.”

Kleine voetbalwereld

Muslic bouwde een eigen gezin op in de buurt van Ried waar hij ook voetbalde, de hele jeugdacademie coachte, er even hoofdtrainer werd en er zijn Pro License-diploma behaalde. Opvallend: Dominik Thalhammer was daarvoor tijdens zijn trainersopleiding voor enkele jaren zijn instructeur. “Voetbal is een kleine wereld waarin het soms snel kan gaan. Zo stond Dominik hier opeens als hoofdtrainer. Een verrassing was het wel, maar het maakte het mij gemakkelijker. Hij kende mij van binnen en van buiten, mijn ideeën, hoe ik werk. Ooit stonden we in de Oostenrijkse competitie tegenover elkaar. Nu werken we samen en daar ben ik best tevreden mee.”

Nieuwe speelwijze

Technisch directeur Carlos Avina zocht trainers die zijn idee van voetballen, zijn filosofie mee konden implementeren. Met Muslic waren de onderhandelingen in geen tijd rond. “Ik zag het meteen zitten om die nieuwe speelwijze vanaf nul stap per stap aan de spelersgroep over te brengen. De laatste maanden hebben we het goed gedaan, denk ik. Nu zitten we midden in dat proces, in de verdere ontwikkeling van die opleiding. Al hebben we bij lange nog niet ons einddoel bereikt. Dat maakt het juist zo boeiend. Er zijn nog zoveel zaken die we willen uitstippelen en bereiken. Dag in, dag uit zijn we daar samen hard mee bezig.”

“De groep is uiterst geschikt om pressing te spelen”

De visie van pressing en counterpressing, gezond agressief en hoog verdedigend is iets wat ook Muslic graag ziet. Hij noemt het proactief. “Het belangrijkste is dat het niet alleen in de gedachten van de trainers zit, maar dat de gasten het ook willen uitvoeren. Als ik ze bezig zie, dan willen ze niet anders spelen. We wachten niet af. Op eventueel fouten van de tegenstander, al maken we die vaak zelf. We willen die bal en meteen richting het doel voetballen. Enerzijds is er het idee, anderzijds zijn er de spelers nodig om het uit te voeren. Deze groep is daar uiterst geschikt voor, om hoog intensief met veel energie te spelen.”

Leerproces

Muslic was bij zijn komst zeer verrast, zij het positief, hoe fysiek en hard de Belgische competitie wel is, net als de snelheid waarbij er gespeeld wordt. “Een goede voetballer moet vaardig en vooral gedreven zijn. Als je een speler in koud water gooit, vraag je niet of het koud of te diep is. Je hoeft enkel te zwemmen. In negentig minuten moet hij tienduizenden beslissingen nemen, in soms een fractie van een seconde. Je moet zeer snel kunnen reageren in alle omstandigheden van het spel”, vindt de assistent-trainer die uiteraard meer wenst dan die huidige vier op twaalf. “Ik maak mij geen zorgen. We zitten volop in een leerproces. Met zo’n jonge groep gaat dit steeds met goede en mindere matchen gepaard. Als we kunnen presteren zoals tijdens de voorbije twee thuismatchen is het enkel een kwestie van tijd. De jongens zijn zo goed als dezelfde als vorig jaar. Ze hebben toen voldoende bewezen dat ze het kunnen, ook offensief of dat ze daar voldoende voor dreiging kunnen zorgen, gevaar creëren voor de goal. Ik blijf positief. Naast de goed verdedigende structuur, die er nu is, zullen we ook scoren. De kansen die er zijn, zullen ze afronden.”

Uitdaging

Of dit zaterdag zal lukken? Racing Genk wordt beschouwd als de best voetballende ploeg van het moment. Muslic knikt: “We hebben ze live bezig gezien in Waregem. Een zeer sterk team. Met heel veel individuele kwaliteiten, binnen een goede organisatie en structuur. Je ziet de hand van de nieuwe trainer. Ze zullen dit seizoen in het kampioenschap een voorname rol hebben. Dat is zeker. Dit maakt het een uitdaging voor ons. Volgend jaar hebben we bewezen dat we daar iets kunnen neerzetten, maar we zullen dan met zijn allen top moeten zijn.” (ACR)