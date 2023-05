Miron Muslic (Cercle): “In Westerlo zijn drie punten nodig om Gent en Standard uit te dagen”

Cercle Brugge kent tot dusver een geslaagd seizoen. Als bonus kwam daar nog de deelname aan de Europe play-offs bij. Ondanks het gelijkspel op de eerste speeldag blijven ze er bij groen-zwart steevast van overtuigd dat er voor hen nog een rol van betekenis is weggelegd in die nacompetitie. Zondagmiddag wacht een nieuwe opdracht, op bezoek bij promovendus Westerlo.

Bij Cercle hebben ze echter geen goede herinneringen aan het Westelse Kuipke. Op de openingsspeeldag van de reguliere competitie en wellicht een van de slechtste wedstrijden van het seizoen verloor groen-zwart er met 2-0, nadat Boris Popovic met rood van het veld werd gestuurd. Ook in het Jan Breydelstadion werd in de eerste wedstrijd na de korte winterstop met het kleinste verschil tegen de Kempenaars verloren. Voor een lichte duw in de rug en met de goedkeuring van de VAR mocht Nacer Chadli een strafschop nemen en benutten.

Voor een gelijkaardige fase werd Cercle op de voorbije speeldag tegen Standard een penalty ontnomen. Het Referee Department oordeelde ondertussen dat Cercle een penalty had moeten krijgen. Miron Muslic, de trainer van Cercle, blijft er tijdens zijn perspraatje in aanloop naar de match op Westerlo rustig bij. “We zijn met zijn allen sportmensen, met wederzijds zeer veel respect”, benadrukt hij. “We maken allen fouten en zijn actief op een hoog niveau. Prestatiegericht, met een verantwoordelijkheid. Ik blijf als een fair persoon altijd een rolmodel voor mijn spelers.”

“Ondertussen ligt dit achter ons. De focus ligt nu op de komende match. Als we Gent en Standard willen uitdagen is het duidelijk dat we drie punten nodig hebben. Dat is ook onze bedoeling. Maar ik denk dat mijn collega Jonas De Roeck met zijn groep dezelfde doelstelling heeft. Het kan dus een spektakelrijke match worden tussen twee ploegen met evenveel punten en achterstand op Gent en Standard.”

Muslic beschikt voorlopig over dezelfde spelers als tegen de Luikenaars. Het zal voor hem opnieuw een moeilijke keuze worden om daar elf basisspelers uit te kiezen. Ook al omdat hij tevreden was met wat hij tegen Standard zag, zowel offensief als defensief. “Uiteraard wilden we winnen, maar achterin stak onze structuur goed in elkaar. Ze lieten Standard in de ganse match een keer op doel schieten en zij hadden in onze zestien misschien maar acht baltoetsen” telt Muslic. “We zullen zondag net zo georganiseerd moeten voetballen. Westerlo scoorde ondertussen meer dan zestig goals. Aanvallend zijn ze dus een dreiging, met doelpunten die door verschillende spelers zijn gescoord, gesteund door onder andere Maxim De Cuyper op de linkerflank. Verdedigend zullen we er moeten staan. Anderzijds kreeg Westerlo bijna zestig goals tegen. Daar liggen dus misschien wel mogelijkheden. Het is aan ons om er de goede momenten uit te kiezen”, besluit Muslic.

Cercle traint nog op zaterdag, daags voor de match, om dan na de lunch richting Antwerpen te trekken. Daar verblijft men voor een nacht waar ze voordien samen op televisie de match tussen Standard en Gent zullen bekijken. (ACR)