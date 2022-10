Miron Muslic blikt vooruit naar match tegen Kortrijk: “Geen geschenken verwachten”

Cercle Brugge steekt onder trainer Miron Muslic in zeer goede vorm. Na een twaalf op vijftien onder de nieuwe coach trekt groen-zwart zaterdag richting KV Kortrijk. “Vorige week hebben we de punten behaald die we nodig hadden om onderin weg te geraken uit de gevaarlijke zone”, opent de Cerclecoach zijn perspraatje in aanloop naar de West-Vlaamse derby.

“Maar dat is het enige wat we tot nu toe hebben bereikt. Zaterdag moeten we opnieuw vol aan de bak. We verwachten geen geschenken van Kortrijk. We zullen er negentig minuten moeten voor knokken. Met de steun van onze supporters vanuit de tribune – ik hoor dat ze talrijk aanwezig zullen zijn, met circa vijfhonderd – moeten we de kracht krijgen om op het veld opnieuw succesvol te zijn.”

Druk

Vorige week speelde Cercle tegen drie ploegen die mede onderin stonden en waar twee trainers reeds hun ontslag kregen. Kortrijk staat momenteel met Seraing en Zulte Waregem op een gedeelde laatste plaats en kan zich met een verplaatsing naar KV Oostende als een rechtstreekse concurrent en een thuismatch tegen AA Gent weinig misstappen meer veroorloven, wil het voor aanvang van het WK iets veiliger staan. “Enkele weken geleden zaten wij in een gelijkaardige situatie”, stelt Muslic. “We weten welke druk dit met zich meebrengt en hoe gevaarlijk je dan uit de hoek kan komen.”

Goede pad

Niettegenstaande ligt de focus sedert dinsdag, nadat de groep twee dagen vrij kreeg, op de volgende tegenstander. “We bewandelen momenteel het goede pad. Het is aan ons om door te zetten en die hardwerkende mentaliteit ook in Kortrijk te tonen, zodat het voor hen moeilijk wordt om tegen ons te voetballen. Zo willen wij die wedstrijd benaderen.”

Ruime selectie

Bij Cercle was na de training van donderdag in aanloop naar zaterdag iedereen fit. Edgaras Utkus en David Sousa werken verder aan hun revalidatie. Voor het overige kan Muslic kiezen vanuit een ruime selectie, met ook de spitsen Kévin Denkey en Ayase Ueda die volgens de coach eindelijk presteren zoals het moet. “Het is de ploeg die hen die opportuniteiten geeft en hen in die posities brengt waarin ze gevaarlijk kunnen zijn. Als ik de voorbije trainingsweek analyseer, dan drukt iedereen door om bij de basiself te behoren. Zo ook de nieuwkomers Emilio Kehrer, Abu Francis en Yann Gboho die bij wijze van spreken deuren intrappen om aan de wedstrijd te beginnen. Er is ook daar dus de nodige competitie en dat is vooral zeer gunstig. Dat maakt ons als team alleen maar sterker”, besluit de coach van Cercle.

(ACR)