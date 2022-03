Miguel Van Damme wordt zaterdag begraven in Jabbeke

Miguel Van Damme, de geliefde doelman van Cercle Brugge, wordt zaterdagochtend begraven in de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke. Van Damme woonde in Zerkegem, maar die kerk zal waarschijnlijk te klein zijn voor alle vriende en fans die afscheid willen nemen.

Miguel Van Damme overleed maandagnacht na een lange strijd tegen leukemie. Hij was amper 28 jaar oud. De uitvaartplechtigheid is om10.30 uur zaterdagochtend, in de Sint-Blasiuskerk. Miguel Van Damme was amper 28.