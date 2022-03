Miguel Van Damme verliest moedige strijd tegen leukemie: “Je hebt gevochten als een leeuw”

De voetbalwereld is in diepe rouw. Miguel Van Damme, doelman van Cercle Brugge, is deze nacht rustig ingeslapen. Hij vocht jarenlang tegen leukemie. Miguel werd 28.

“Onze allerliefste schat, papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt”, schrijft zijn echtgenote Kyana Dobbelaere op haar Instagram-account. “Je bent heel langzaam van ons heengegaan, toch deed je het weer op je eigen manier… IJzersterk.”

“Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat, ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans, telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar, schat, je hebt het meer dan verdiend. Je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag.”

“Dikke knuffel van je twee meisjes. Tot later.”

Gestart bij FC Lembeke

Miguel Van Damme begon zijn voetbalcarrière als aanvaller bij FC Lembeke en schoolde zich bij KSK Maldegem om tot doelman. Op zijn zeventiende stond hij er voor het eerst tussen de palen bij het eerste elftal. Twee jaar later – in 2013 – verkaste hij naar Cercle Brugge.

Daar liet toenmalig coach Lorenzo Staelens hem debuteren. Op 5 april 2014 werkte Miguel Van Damme zijn eerste wedstrijd af in Play-Off 2. Cercle verloor thuis met 0-1 van KV Mechelen. Aanvankelijk was hij aanvankelijk bankzitter bij de vereniging. Toen Cercle in tweede klasse belandde, kreeg Van Damme volop zijn kans.

De fans van Cercle droegen Miguel Van Damme in hun hart. © BELGA

Eind juni 2016 sloeg het noodlot toe. Tijdens de medische testen in aanloop naar het nieuwe seizoen werd bij Van Damme leukemie vastgesteld. De goalie ging moedig de strijd aan en onderging verschillende zware chemokuren.

Hervallen

In maart 2017 leek hij de ziekte overwonnen te hebben, maar in 2019 herviel hij helaas. Opnieuw raakte Van Damme er bovenop en kreeg hij een nieuw contract bij Cercle aangeboden. Een paar maanden later werd hij echter weer met leukemie geconfronteerd.

Miguel, je zit voor eeuwig in ons groen-zwart hart – Cercle Brugge

Verdere behandelingen bleken niet langer mogelijk, maar toch was er hoopvol nieuws: Van Damme was aan de beterhand. De behandelende artsen vonden geen sporen van leukemie meer in zijn bloed, al was het nog te vroeg om van een volledige genezing te spreken.

Miguel Van Damme maakt tijdens het seizoen 2021-2022 nog deel uit van de A-kern van Cercle Brugge. © BELGA

Begin september 2020 meldde hij zelf dat het opnieuw beter met hem ging en dat er geen leukemie meer in zijn lichaam te vinden was. Niet veel later werd helaas voor de vijfde keer leukemie vastgesteld. Dat nieuws kreeg Miguel amper twee dagen nadat hij te horen kreeg dat hij voor het eerst vader zou worden.

Miguel Van Damme verdedigde in totaal 39 keer de kleuren van Cercle Brugge en zal herinnerd worden als iemand met een enorme wilskracht. In mei vorig jaar werd hij de trotse papa van Camille. De volledige voetbalwereld zal hem verschrikkelijk missen.

Cercle Brugge: Miguel als inspiratiebron

Ook Cercle Brugge reageerde al verslagen op het nieuws. “Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden”, klinkt het op de officiële kanalen van de vereniging.

© BELGA

“Woorden schieten tekort om te beschrijven wat we voelen, ook al wisten we dat het al een tijdje minder goed ging. Vandaag is een ontzettend moeilijke dag in de bijna 123-jarige geschiedenis van Cercle Brugge. Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar z’n vrouw Kyana, z’n dochtertje Camille, de ouders van Miguel, z’n zus Francesca maar ook naar zijn vele vrienden en familie.”

“Miguel, jouw doorzettingsvermogen en kracht om er telkens (opnieuw) voor te gaan, tegenslag na tegenslag, was bewonderenswaardig. Je bent een toonbeeld van positivisme, volharding en vechtlust. Een inspiratiebron voor iedereen die strijdt. Voor eeuwig in ons groen-zwart hart.”

Ook de buren van Club Brugge betoonden, net als heel wat andere voetbalclubs, ondertussen hun medeleven.

Minuut 16 voor altijd voor Miguel

Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere is diep onder de indruk van het overlijden van Miguel Van Damme, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “We waren zeer nauw betrokken met hem. We hielden contact, maar op een serene manier.”

“Het was niet dat we elke dag de deur wilden platlopen. We respecteerden zijn privacy. Het was niet altijd even makkelijk, ook voor hem. Hij was altijd in ons hart. De volledige Cercle-familie was met hem. Ook tijdens de wedstrijden. Minuut 16 (zijn rugnummer, red) zal voor eeuwig en altijd voor Miguel blijven.”

Goemaere is ergens ook opgelucht dat Miguel Van Damme eindelijk rust heeft gevonden. “Hij heeft enorm veel afgezien. We moeten de positieve dingen onthouden. Wat een fantastische jongen hij was: strijdvaardig. Hij heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld. We hebben hem veel op het veld zien staan, maar wat hij de laatste tijd gepresteerd heeft, is iets om te onthouden. Dat moeten we nu koesteren. Hij zal niet vergeten worden.”



Miguel Van Damme trainde tijdens zijn strijd nog regelmatig met zijn ploegmaats mee. © BELGA

Verschrikkelijk nieuws.



Veel sterkte aan de familie, vrienden en ploegmaats van Miguel Van Damme. ❤️🤍 https://t.co/zEWDrfItQL — KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 29, 2022