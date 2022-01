Mignolet na 2-2 op Standard: “Te veel tegengoals dit seizoen”

Het succesvolle debuut van Schreuder kreeg op Standard geen positief vervolg. Club Brugge was nochtans de dominante ploeg, maar slikte alweer te gemakkelijk tegentreffers. Bas Dost kon twee keer een achterstand wegwerken en bezorgde blauw-zwart uiteindelijk nog een punt.

Schreuder kiest voor een ander spelsysteem dan zijn voorganger Clement. Geen vier verdedigers meer, maar een driemansdefensie. Die defensie liet zich deze middag toch weer te gemakkelijk ringeloren. Bovendien viel ook Nsoki geblesseerd uit en moest Hendry rood nemen na een slechte inspeelpas van zijn collega Mechele.

Mata redt op de lijn

Twee goals slikte Club Brugge uiteindelijk, de laatste clean sheet op verplaatsing dateert al van halverwege september. Ook doelman Mignolet beseft dat zijn defensie te gemakkelijk doelpunten pakt.

“We gaven iets te gemakkelijk kansen weg in de omschakeling. Dat was ook de enige manier waarop Standard gevaarlijk kon zijn. Tegengoals horen nu eenmaal bij het voetbal maar het zijn er dit jaar al te veel geweest. Maar ook met twee tegengoals konden we deze wedstrijd gewonnen hebben. Met die fase op het einde waarbij Mata nog een bal van de lijn keerde mogen we uiteindelijk nog tevreden zijn met een punt.”

Weer geen winst op Standard

Club Brugge en de verplaatsing naar Standard vormen geen goed huwelijk. Het is de negende opeenvolgende keer dat blauw-zwart zonder driepunter moet terugkeren naar West-Vlaanderen. “Het is hier nooit gemakkelijk spelen, dat is de afgelopen jaren al gebleken”, duidde Mignolet.

“We nemen slechts twee op zes tegen hen. Het kon ook zes op zes zijn, dit zijn opnieuw twee punten die we verliezen. We zijn in de achtervolging en dan wil je drie punten pakken. Gedurende de wedstrijden waren wij nochtans de betere ploeg tot we met tien kwamen. We mogen tevreden zijn met de manier van voetballen maar we moeten iets efficiënter zijn.”

Nu wacht Union

Ook kapitein Ruud Vormer was tevreden met het spelbeeld. “Het was een vermakelijke wedstrijd, wij waren de betere in het spel. We hebben heel veel kansen gecreëerd maar die moeten dan ook binnen. We zijn pas drie weken bezig met de nieuwe coach, dat zal wel komen. We kunnen iedereen pijn doen. We laten goed voetbal zien maar moeten oppassen met counters. Bij de eerste goal staan we gewoon niet goed, dan word je gepakt en moet je weer achter de feiten aan.”

Donderdag wacht de confrontatie met leider Union, een wedstrijd die Club Brugge absoluut moet winnen.