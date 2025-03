Mignolet heeft ziekenhuis verlaten, volgende maandag hervat Club-doelman trainingen

Club Brugge-doelman Simon Mignolet heeft, na zijn zware botsing van zondagavond in de competitiewedstrijd tegen Sporting Charleroi, het ziekenhuis mogen verlaten. Dat heeft blauw-zwart maandag gemeld. De Brugse nummer 1 zal deze week niet trainen zodat hij eerst volledig kan herstellen. Volgende week maandag sluit hij terug aan bij de groep en hervat hij de trainingen.

Mignolet moest zondagavond in het duel tegen Sporting Charleroi, op de dertigste en tevens laatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League, op het uur het veld op een draagberrie verlaten na een akelige botsing met Carolo Jeremy Petris. De Brugse doelman liep daarbij een hoofdblessure op en werd vervangen door Nordin Jackers. Op dat moment stond het 2-1 voor de landskampioen, uiteindelijk werd het 4-2. Later zondagavond maakte club al bekend dat de Limburger geen breuken, maar wel een hersenschudding opgelopen had.

In ziekenhuis

De voormalige Rode Duivel moest ter observatie in het ziekenhuis blijven, maar mocht daar intussen vertrekken. “Mignolet werd zondagavond na de botsing met Charleroi-speler Petris uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ook een nacht ter observatie bleef”, aldus de West-Vlamingen in een mededeling. “Deze ochtend werd hij, met een hersenschudding en zonder breuken, naar huis gestuurd.”

Club meldt dat Mignolet deze week niet zal trainen zodat hij eerst volledig kan herstellen. Volgende week maandag sluit hij terug aan bij de groep en hervat hij de trainingen. Komend weekend staat er, door de interlandbreak, geen competitievoetbal op het programma. De ervaren doelman krijgt zo wat meer tijd om zich klaar te stomen richting de start van de Champions’ Play-offs, waar Club op 30 maart in het Jan Breydelstadion opent tegen RSC Anderlecht.