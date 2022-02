Miangue en Denkey bezorgen Cercle een punt op KV Mechelen

Een dolle twee minuten net voor de rust bezorgde Cercle Brugge op bezoek bij KV Mechelen een punt. De thuisploeg was op een 2-0 voorsprong geklommen, maar Miangue en Denkey maakten die met twee goals in evenveel minuten ongedaan. In de tweede helft waren er langs weerszijden genoeg doelkansen, maar een winnaar kwam er niet.

De wedstrijden tussen Cercle en KV Mechelen hadden de voorbije jaren altijd wel iets om het lijf, tot zelfs deze in de heenronde, drie maanden geleden, waarin groen-zwart met 3-1 won. Onder leiding van trainer Yves Vanderhaeghe, maar de West-Vlaming werd de daags nadien tot ieders onbegrip de laan uitgestuurd. Dominik Thalhammer was zijn niet verwachtte opvolger en zette nog meer verrassend met zijn team een zeer knappe reeks neer, goed voor een plaats in de middenmoot, waarbij er zelfs kon gedroomd worden van de Europe Play-Off of een plaats bij de eerste acht. Maar dan moest Cercle wel punten rapen bij concurrent KV Mechelen.

Bij groen-zwart kwamen na de 2-0 winst tegen Beerschot dezelfde elf spelers aan de aftrap. Denkey, de laatste weken goed bij schot, werd geflankeerd door kilometervreter Deman en de snelle Matondo. Hotic, die vrijdag vader werd van een flinke dochter Dilara, moest in hun rug voor opnieuw de nodige creativiteit zorgen.

In vorm

De thuisploeg, tevens ongewijzigd, won vier van zijn vijf laatste wedstrijden en was meer dan de ploeg in vorm. “KV Mechelen is in eigen stadion bijzonder lastig om te ontwrichten”, vond de trainer van Cercle voor de aftrap. “Onze pressing zal zeer efficiënt moeten zijn om hen in de problemen te brengen.”

Sfeer was er alvast Achter de Kazerne in het zo goed als uitverkocht AFAS-stadion, waar de aftrap werd gegeven door Hanne Desmet, goed voor brons in shorttrack op de voorbije Olympische Winterspelen. Meteen daarna was het Denkey die de match onder leiding van scheidsrechter Van Driessche officieel op gang mocht trappen. Na een ietwat rommelige beginfase nam Mechelen het meeste initiatief, maar naar gelang de eerste helft vorderde geraakte de thuisploeg moeilijker in zijn spel. Het was echter Cercle dat het meest kon dreigen.

Iets voorbij het halfuur viel de openingstreffer, al was die wel voor de thuisploeg die voor een keer aan de hoge pressing van Cercle kon ontsnappen. Schoofs bediende centraal Cuypers en die liet de kans niet onbenut. Een bijzonder efficiënt Mechelen kwam zelfs meteen daarna aan een tweede treffer. Hairemans werd niet aangevallen, hij speelde Vinicius aan en die behield knap het overzicht en plaatste zijn schot buiten bereik van Didillon in het hoekje: 2-0.

Cercle was wat aangedaan na die treffer, maar bij het ingaan van de rust werd het nog 2-1. Miangue kopte een vrije trap van Hotic tegen de touwen. De defensie van Mechelen stond op die fase precies wat te slapen. Meteen daarna werd het ei zo na 2-2. Matondo sneed goed naar binnen, had een goed schot in huis, maar doelman Coucke tikte de bal over de lat. Het was slechts uitstel. Op de hoekschop van Hotic die daarop volgde mocht de jarige Popovic vrij op doel koppen. Coucke kon nog redden, maar Denkey tikte de gelijkmaker binnen. Cercle in twee dolle minuten van 2-0 naar 2-2 en dat was ook de score bij de rust.

Hoog tempo

Het tempo leek in de tweede helft niet te zakken. De eerste kans was meteen voor Cercle. Plots kwam Denkey oog in oog met Coucke, maar de Togolees liet de 2-3 liggen. Aan de overkant moest ook Didillon zich tonen, op pogingen van Hairemans en zo bleef het een zeer aangename wedstrijd, met aan weerszijden diverse kansen. Al moest Cercle een klein half uur met tien verder. Van der Bruggen kwam te laat bij Hairemans en kreeg zo zijn tweede gele kaart.

Mechelen rook zijn kans, maar Schoofs kreeg de bal echter niet in het doel. Eerst vond hij Vitinho op zijn weg en daarna de paal. Didillon was wel twee keer geklopt. Meteen daarna moest ook de thuisploeg het met een man minder doen. Vinicius werkte opnieuw de doorgebroken Matondo tegen de vlakte en mocht gaan douchen. Zo kregen we nog een kwartier met tien tegen tien. Mechelen had nog de meeste aanvalslust maar het was Matondo die in de toegevoegde tijd misschien nog het dichtst bij de winning-goal kwam. Zijn schot ging voorlangs. En de ingevallen Oekraïner Sjved koos aan de overkant teveel voor eigen succes. Zo bleef het 2-2 na toch wel een heel aantrekkelijke pot voetbal. Het was bij momenten een echte cupmatch.

Door het gelijke spel houdt Cercle de kansen gaaf op een plaats bij de eerste acht. Groen-zwart speelt komende zaterdag tegen KRC Genk, een weerzien met Bernd Storck, Cercles tovenaar van twee seizoenen terug.

(ACR)