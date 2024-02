“Met een zesde titel word ik mee recordhouder”: Brandon Mechele (Club Brugge), rots in de branding bij beste defensie van het land

Club is terug. Dinsdag even niet helemaal, maar het verrassende puntenverlies tegen rode lantaarn KV Kortrijk lag niét aan minder voetbal. Intussen is Club nog steeds 15 matchen op rij ongeslagen. Nu volgen Antwerp in de competitie en Union in de halve finale van de beker. Het wordt straks duidelijk of blauw-zwart verder mag dromen van de dubbel. Wat denkt Brandon Mechele daar allemaal van? Een paar maanden geleden lag de centrale verdediger, al vijf keer kampioen, nog maar eens onder vuur, vandaag is de deze week 31 jaar geworden Bredenaar gewoon weer de rots van blauw-zwart achterin.

Ergens in november gaf je liever geen interviews, zo meldde jullie perschef. Ook nu klonk het dat je niet zo praatgraag was. Lag de kritiek in de pers nog op jouw maag?

“Nee hoor. Ik vind gewoon dat ik na al die jaren niets nieuws meer kan vertellen.”

Ik vond een interview met jou terug uit 2016 waarin je zei dat een interview je ook doet nadenken over jezelf.

“We zijn intussen alweer acht jaar verder, hé. Kan ik nog meer over mezelf nadenken en vertellen? (plagerig) Met alles wat je kan terugvinden op internet kan je gewoon zelf een interview in elkaar steken.”

Artificiële intelligentie is de toekomst. Ik roep Brandon Mechele en Club Brugge waarna ChatGPT voor een volwaardig artikel zorgt. Zoiets?

“Werkt dat zo? Stel toch maar je vragen.”

Nog even naar 2016. Je zei toen ook dat je nog wel eens twijfelde aan jezelf. Na 430 matchen op het hoogste niveau kan dat toch het geval niet meer zijn?

“Neen. Er is veel ervaring bij gekomen, hé.”

Waardoor de kritiek op de kwetsbare defensie van Club, van september tot half november nauwelijks een clean sheet, toch van je afgleed?

(zucht) “Ik snap die kritiek nog steeds niet. Hoeveel tegengoals tellen we? Achttien? (het interview dateert van voor de match tegen KVK, red.) Het laagste aantal tegengoals in 1A, toch? Minder dan één per match! Alleen de media maakten daar een probleem van.”

Club heeft dringend een nieuwe centrale verdediger nodig, klonk het toen.

“Van journalisten die zelf nooit op niveau hebben gevoetbald en die ons dan de les willen spellen? Laatst was er een journalist die uitlegde hoe Deila het moest aanpakken! En de mensen nemen dat over, hé. Het ontslag van Carl Hoefkens is toch ook begonnen in de pers? (grijnst) Misschien is die artificiële intelligentie toch niet zo’n kwaad idee?”

Goed geprobeerd! Maar serieus nu: zijn clean sheets voor verdedigers even belangrijk als voor de pers?

“Zoals een spits wil scoren, werken verdedigers en keepers voor een clean sheet.”

Jij wint dus liever met een saaie 1-0 dan met 4-1?

“Voor de supporters is 4-1 leuker, maar ik verkies toch 1-0. Al heeft dat dan weer het nadeel dat je tot de laatste minuut nog een zege kan kwijtspelen.”

Hoeveel clean sheets had je in je ideale wereld gehaald in de 430 matchen die je als verdediger al achter de rug hebt?

“Moeilijk… Eén op de twee, misschien?”

Intussen kregen jullie in de laatste 14 matchen maar 4 goals meer tegen.

“Intern heb ik nooit twijfel gemerkt. Want als je zag hoe weinig kansen we toen ook al weggaven… De meeste tegengoals waren frommelgoals, door kleine foutjes die er intussen aan het uitgaan zijn. Het vroeg gewoon even tijd tot alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Ik naar links, De Cuyper op de rechter- en Meijer op de linkerflank, dat zorgde voor meer stabiliteit. We raakten ook meer ingespeeld op elkaar, waarbij iedereen weet wat hij moet doen. Als Dennis (Odoi, red.) op rechts invalt, verandert dat nauwelijks. We naderen stilaan onze beste vorm. Hoewel we nóg beter kunnen, daar ben ik van overtuigd. Wat ook meespeelt is de vormgeving van het middenveld, met Vetlesen als 6 en Nielsen als 8. Dat zorgt ook voor meer defensieve weerbaarheid.”

Club voetbalt nu realistisch, nihilistisch zelfs?

“Het is ook geen lelijk voetbal wat we brengen, hé? Ik noem het liever realistisch, ja. We weten precies wanneer en hoe we moeten toeslaan. Al hadden we bij de 0-1 op Gent voor de beker moeten doorduwen, denk ik. Er sloop iets in de ploeg van: we gaan die voorsprong verdedigen. Dat is nog een werkpunt. Komt het door de schrik om balverlies te lijden? Want zo sta je dan plots met z’n allen compact te verdedigen, waardoor er niemand meer voorin is, Thiago verdedigt dan ook hard mee.”

Over Thiago gesproken. Velen hadden hem al bijna afgeschreven maar intussen is hij een scoringsmachine. Zag jij al eerder zijn potentie?

“Ja! Ik zei al meteen: dat is echt een hele goeie. Een beer, zeer moeilijk tegen te spelen. Je moet als spits niet de elegantste voetballer zijn. Een goal is een goal.”

Brandon Mechele met ploegmaat Igor Thiago die na een moeilijke start helemaal ontploft: “Ik zei het meteen al: Thiago is echt een hele goeie” © Isosport

Sinds afgelopen weekend is Club definitief uitgeroepen tot de grootste concurrent van Union. Akkoord?

“De kloof (na dinsdag 11 punten maar Union moest woensdagavond nog spelen, red.) is toch niet onoverbrugbaar? Maar evident wordt het natuurlijk niet.”

Wat Union met zoveel bescheidener middelen nu al drie jaar na elkaar presteert, dat is eigenlijk de andere topclubs uitlachen. Toch?

“Uitlachen zou ik niet zeggen. Maar het is héél straf. Ik weet niet hoe ze het doen maar ze hebben in elk geval een heel goeie scouting. Dat geeft toch weer aan dat een bankrekening niet alles zegt, het is op het veld dat het moet gebeuren. Chapeau!”

Club zoekt nog steeds naar een sportief directeur. Is de naam van Chris O’Loughlin van Union al gevallen?

(grijnst) “Misschien heeft hij al geweigerd?”

Club moet om te beginnen Union kloppen in de beker. Je won al vijf titels met Club en nog maar één beker. Als je nu moet kiezen, opteer je toch opnieuw voor een titel?

“Zeker. Met een zesde titel word ik samen met Hans (Vanaken, red.) recordhouder. Dan spelen we volgend jaar weer Champions League.”

Wat als je moet kiezen tussen een eerste Europese beker met de Conference League en een zesde titel?

“Dat is al moeilijker. Wordt winst in de Conference League hoger aangeschreven dan een landstitel, waar je een heel seizoen voor hebt gewerkt?”

Jouw contract loopt nog tot 2025. Volgt deze zomer dan een verlenging?

“Daar zijn we nog niet mee bezig. Eerst de titel, beker en Conference League winnen, dan zit ik in de ideale situatie.” (grijnst)

Is een buitenlands avontuur het overwegen waard? In 2015 twijfelde je even over het aanbod van Celtic en Hamburg.

“Daar heb ik niet echt over getwijfeld, ik was daar toen niet klaar voor. Een paar jaar geleden was er meer twijfel, toen Bologna zich meldde. Maar intussen heb ik al vaker gezegd dat ik het liefst de rest van mijn carrière bij Club wil blijven. Club is mijn tweede thuis. Ik zou het maar moeilijk kunnen achterlaten. Ik zou bang zijn iets te missen. Hoewel, ik ben hier één keer weggeweest, die zes maanden bij Sint-Truiden (de eerste helft van 2017, red.) en eigenlijk is dat onverwacht supergoed meegevallen. Indien nodig zou ik mij elders wel kunnen aanpassen, denk ik. Maar Caroline en ik voelen ons hier zó goed, ook met onze familie dichtbij.”

Je wil oud worden op Club Brugge. Ik zie jou na je carrière hier ook jeugdtrainer worden.

“Liniecoach zit eerder in mijn hoofd. Bij de jeugd verdedigers opleiden. Dat heb ik nog gekend, ik weet niet of nu nog zo wordt gewerkt. Maar dat zou mij wel liggen.”

Ben je trouwens nog steeds zo fanatiek? ‘Robocop’ zit dagelijks in de fitness, eet nooit frieten en drinkt nooit alcohol…

“Vettige dingen ga ik niet te snel eten, maar ik proef al eens één frietje! (lacht) Het is simpel voor mij: zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen, dat hoort bij de job. Maar ik geniet er ook van om mezelf af te peigeren. Na mijn voetbalcarrière wil ik ook eens een marathon lopen. En, ik heb vissers in mijn familie, ik droom ervan eens een week mee op zee te gaan. Dat zou nu niet mogen van Club. Stel je voor dat ik verdrink?” (lacht)

Toen je nog in Oostende woonde, liet je optekenen dat je niets met het strand hebt. Maar vandaag is op het strand in Bredene volgend citaat van jou te lezen op een groot bord: ‘Ik ben de grootste supporter van het strand en de zee in Bredene’.

“Toegegeven, in Spanje waar we vroeger altijd op reis gingen, vind ik de stranden leuker. Maar tijdens corona werd in elke kustgemeente een bekende inwoner gevraagd voor zo’n leuze. Intussen kom ik wel vaker op het strand, hoor. Doorgaans om te lopen. Maar als ik dan het naaktstrand voorbij kom, kijk ik toch liever naar de andere kant.” (lacht)