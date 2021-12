Merkemnaar Joachim Vercaigne is hoofdscout bij Antwerp FC: “Alleen voor Antwerp wou ik KV Kortrijk verlaten”

Joachim Vercaigne begon zijn carrière als scout bij KV Kortrijk. Na vervolgens zeven jaar bij Club Brugge en een tweede passage bij KVK, is de Merkemnaar sinds september als hoofdscout van Antwerp aan de slag. “Maar KV Kortrijk zal altijd in mijn hart blijven zitten”, vertelt hij.

Als hoofdscout is Joachim Vercaigne verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de scouting. “We werken in drie fases: eerst brengen we de markt in kaart, vervolgens wordt er gefilterd en gecheckt op haalbaarheid en tot slot is het de bedoeling om de spelers te rekruteren. Elke fase in dat proces stuur ik aan met als doel een zo volledig mogelijk transferdossier samen te stellen.”

“Dit hele proces is een wisselwerking tussen staf, scouting en management. Ik geloof sterk in het analyseren als groep en het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over een speler. Uiteindelijk is het general manager Sven Jaecques die de eindbeslissing neemt en onderhandelt met de betrokken clubs”, legt de Merkemnaar uit.

Stefano Denswil

Data worden in het moderne voetbal alsmaar belangrijker, maar scouting is meer dan dat. “Om gegevens van spelers te verzamelen, kijken we inderdaad naar data, maar we gebruiken ook video en livescouting. Het gaat zelfs zo ver dat we referenties verzamelen. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we destijds bij Club Brugge voor de transfer van Stefano Denswil info verzamelden bij de vrouw die bij Ajax verantwoordelijk was voor het spelershome en de lunch van de spelers. Zo ontdekken we hoe een speler écht in elkaar zit.”

De 36-jarige Merkemnaar rolde op een opvallende manier in het wereldje. “Ik ben altijd heel gepassioneerd bezig geweest met voetbal en heb altijd alles in het teken van voetbal gezet. Na mijn studies lichamelijke opvoeding heb ik zelfs een jaar in Barcelona gewoond, om als grote Barça-supporter alle wedstrijden live mee te maken en bovendien ook mijn netwerk uit te bouwen én Spaans te leren.”

Dan voel ik liever de druk om voor een titel te vechten, dan om niet te degraderen

“Mijn medestudenten vroegen me ook vaak waarom ik constant achter mijn computer zat. Ja, ik was toen al bezig met het bekijken van voetballers en het spelen van Football Manager, het voetbalspel met een uitgebreide spelersdatabase. Mijn kennis deed ik voor een groot stuk op in het Johan Cruyff Institute in Amsterdam. Daar gaven ze al aan dat je netwerk het allerbelangrijkste is. Dat is dan ook waar ik veel aandacht aan besteed.”

Joachim heeft ook zelf gevoetbald. “Maar ik wist dat ik daar nooit geld mee ging verdienen”, lacht hij. “Toen ik jeugdtrainer bij Merkem Sport en KV Kortrijk was, leerde ik Matthias Leterme in de kantine van Merkem kennen. Uiteindelijk geraakten we goed bevriend en maakte ik van dichtbij mee hoe Matthias manager werd bij Kortrijk. Toen Jean-Marc Degryse in 2010 de scoutingscel van KVK wilde uitbreiden, klopte Matthias bij me aan.”

Jonge high potentials

En het ging snel voor Joachim, want in 2012 werd hij benaderd door Club Brugge. “Daar ben ik uiteindelijk tot 2019 aan de slag geweest. In februari 2019 ben ik teruggekeerd naar KV Kortrijk, om dus in september de uitdaging bij Antwerp te aanvaarden. Sven Jaecques contacteerde me met de bedoeling om meteen marktkennis op te bouwen en veel jonge, high potentials op de radar te hebben.”

“Er waren niet veel clubs waar ik Kortrijk voor zou verlaten, maar voor Antwerp maakte ik een uitzondering. Ik wilde deel uitmaken van dit prachtige project. Je weet natuurlijk nooit hoe het in het voetbal gaat, maar toen ik bij Antwerp tekende, hoopte ik om hier langer aan de slag te blijven dan bij Club Brugge. Dat zou betekenen dat we hier een stevig fundament hebben neergezet.”

Transfers spelen een alsmaar belangrijkere rol in de huidige voetbalwereld en dus neemt ook de druk op de hoofdscout toe, zeker bij een ambitieuze club als The Great Old. “Maar dat is voor iedereen die binnen Antwerp werkt het geval. Vergeet trouwens niet dat je bij elke club in de Belgische competitie die druk voelt. Bij clubs met een veel lager budget, zoals Kortrijk, is er dan weer de druk om uit de degradatiezone te blijven. Dan voel ik liever de druk om voor een titel te vechten, dan om niet te degraderen.”

KVK in het hart

“Dit seizoen werkte ik nog de transferperiode voor KV Kortrijk af, om vervolgens vanaf half september bij Antwerp aan de slag te gaan. Ik heb dus nog geen aandeel in de Antwerpse transfers gehad. In dat opzicht is het zondag een extra speciale wedstrijd voor mij, want ik deed afgelopen zomer tot de laatste dag nog de transfers van KVK. We zijn in een goede verstandhouding uit elkaar gegaan en ik heb ook veel te danken aan Kortrijk. Die club en vooral de mensen zullen dan ook altijd in mijn hart zitten.”

Joachim woont nog altijd in Merkem en maakt samen met collega Jarne Wydoodt uit Ieper de verplaatsingen naar Antwerpen. “De integratie is vlot verlopen. Het is misschien raar om dat als West-Vlaming te zeggen, maar ik heb Antwerpen altijd de mooiste stad van België gevonden. Als we thuis spelen, breng ik ook geregeld eens samen met mijn vrouw en zoontje een weekend in Antwerpen door.”

“We hebben ook overwogen om er te gaan wonen, maar voorlopig blijven we nog dicht bij de familie. Laat ons eerst een paar goede transferperiodes doen en daarna kunnen we nog altijd de stap zetten. De West-Vlaamse roots zullen wel altijd belangrijk voor me blijven, want ik ben ook heel graag in Merkem”, besluit Joachim.

Zondag 26 december om 16 uur: KV Kortrijk – Antwerp FC.