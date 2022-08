Merendeel Veekaasupporters geeft Lamkel Zé voorlopig voordeel van de twijfel

DLZ7 is back in de Jupiler Pro League. Antwerp heeft de oplossing gevonden voor hun enfant terrible. KV Kortrijk legt 500.000 euro op tafel voor de felbesproken Kameroener. Een gewaagde gok na al de fratsen van Lamkel Zé bij The Great Old, maar de 25-jarige aanvaller zou in het Guldensporenstadion zomaar zijn carrière kunnen herlanceren.

Hij is nog steeds maar 25 jaar. Didier Lamkel Zé heeft dus nog een lange tijd in de voetballerij voor zich. Bij Antwerp verprutste hij het helemaal, bij Kortrijk kan hij zich herpakken. Voetballen kan hij als een van de beste in ons land en KVK bewees in het verleden dat het kan omgaan met spelers die graag eens gek doen. Denk maar aan Glenn Verbauwhede of Teddy Chevalier. Zal het half miljoen dat KVK op tafel legde voor de aanvaller renderen of keert de transfer als een boemerang terug in het gezicht van het KVK-bestuur? De Kortrijkse aanhang laat hun licht schijnen op hun nieuwste aanwinst.

Joseph en Maarten Allijns

Niet alleen fans, maar ook ex-voorzitter Joseph Allijns bood graag reactie op de opvallende transfer. “Ik kan alleen maar positief zijn over de komst van Didier Lamkel Zé. In Kortrijk kan hij zijn carrière herlanceren. KVK is een erg familiale club. Woelwaters als Teddy Chevalier, Hervé Kagé, en Ilombe Mboyo vonden er rust, waarom Lamkel Zé dan niet? Het is enkel kwestie om hem nog mentaal en fysiek klaar te stomen en eens hij klaar is ben ik er zeker van dat Kortrijk met Lamkel Zé probleemloos het seizoen kan doorgaan. Laten we hopen dat hij ontbolstert, want dan wacht voor de club ongetwijfeld een mooi financieel vervolg”, aldus Allijns. Ook zoon Maarten Allijns is blij met de komst van de Kameroener: “Pronostiek KVK – Standard van komend weekend: 2-0. Met doelpunten van Felipe Avenatti en Lamkel Zé”, klinkt het op Twitter.

Woelwaters als Chevalier, Kagé, en Mboyo vonden hier rust, waarom Lamkel Zé dan niet? – Joseph Allijns, Ex-voorzitter KVK

Of Lamkel Zé effectief op het veld staat dit weekend is nog een vraagteken. KVK doet er alles aan om hun nieuwe topspeler zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen, maar de match tegen Standard kan te vroeg komen. In ieder geval zullen ze in Kortrijk veel plezier beleven aan Lamkel Zé. En als zij dat niet doen, zal voetbalkijkend Vlaanderen wel weer lachen mocht de zotte Kameroener nog maar eens een frats uithalen.

Op sociale media hingen de geruchten al een tijdje in de lucht, daar waren de reacties verdeeld. Het merendeel geeft het woelwater het voordeel van de twijfel, maar anderen zijn niet te spreken over de keuze van de club. “Nog een enfant terrible erbij, eens zien hoelang dat goed zal gaan…” of “een clown, dat hadden we nog te kort in de kern.”

Yanna Balcaen (abonnee sinds kleinsaf)

Toen de transfer nog niet officieel bekend was kregen enkele abonnees van de club toch al de kans om hun nieuwste aanwinst te leren kennen. Yanna Balcaen was een van hen. “Ik vond het een zeer tof initiatief dat we Didier mochten spreken en zijn eerste dag op de club mochten volgen. Die eerste kennismaking tussen hem en de club live meemaken als fan is toch iets speciaals. Lamkel Zé gaf ons zelf een gesigneerde sjaal van de club, hij was zeer vriendelijk.”

Ook Yanna is er zeker van dat de Kameroener, die graag naar het WK in Qatar wil, kan slagen in Kortrijk: “voetbaltechnisch is hij een heel sterke speler die absoluut van meerwaarde is voor de club. Hij zag er zeer gemotiveerd uit. Met de juiste mensen rond zich heen hoop ik dat Lamkel Zé hier veel moois kan laten zien, al zal hij met de voeten op de grond moeten blijven…”