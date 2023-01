Meer dan degelijk Essevee delft onderspit tegen ondermaats Genk

Zulte Waregem heeft geen punten kunnen sprokkelen bij de leider. Essevee was de evenknie van een zwak Racing Genk, maar het ontbrak aan efficiëntie. De Limburgers hadden genoeg aan een flits van nieuwkomer Sor, 1-0 was ook de eindstand.

Essevee begon met dezelfde elf aan de partij die wonnen van KV Mechelen. Mbaye Leye zag geen redenen tot wisselen. Never change a winning team, luidt een gekende leuze. Aan de overkant zat Wouter Vrancken niet op de bank, de coach van Racing Genk was geschorst na de bewogen wedstrijd tegen Club Brugge. Munoz en Paintsil waren er ook niet bij. Ook El Khannouss en Onuachu mochten niet starten. Hun plekken werden ingenomen door Preciado, Sor, Samatta en Castro.

Sor scoort

Na tien minuten trilden de netten al. Fadera was Sor uit het oog verloren. Miroshi en Derijck stonden erbij en keken ernaar. De trap van de Nigeriaan trapte staalhard via de lat binnen: 1-0. Essevee reageerde via een voorzet van Vormer, Gano kon niet goed genoeg mikken en knikte naast.

De bezoekers herstelden gaandeweg het evenwicht, zonder echt gevaarlijk te kunnen zijn. Fadera bracht voor, maar Vandevoordt plukte het leer voor de aanstormende Gano. Vormer en Brüls legden een aardige combinatie op de mat, maar weer kon de doelman van Genk de voorzet onderscheppen.

Zulte Waregem deed het verre van slecht en stond georganiseerd, maar kansen bijeen voetballen, was lastig. Ook Racing Genk was aanvallend redelijk onmondig. Het was niet het voetbal dat we gewoon zijn van de leider in onze vaderlandse competitie.

Trésor mist enorme kans

Essevee bleef het balbezit opeisen en het eerste kleine kansje was voor de Boeren. Gano kon niet gericht koppen op een voorzet van Brüls. Ciranni dropte dan een bal in de zestien, iedereen was verrast en weg kans. Racing Genk kon dan Sor nog eens lanceren, hij mikte in het zijnet. Trésor trapte dan een enorme mogelijkheid onbegrijpelijk wild over.

Fadera leverde eerst een verdedigende inspanning en legde dan af op Brüls, maar Vandevoordt ging goed plat. Kort daarna plaatste Fadera nipt naast. De Limburgers grepen dan in, want het niveau was te laag. Onuachu, El Khannouss en Ouattara kwamen in het team.

Evenknie

Leye haalde Vormer naar de kant, ook Gano mocht gaan rusten. Ramirez en Ndour moesten voor de gelijkmaker gaan zorgen. Zulte Waregem was de evenknie en knutselde bij momenten leuke acties in elkaar.

Er waren nog een paar kleine mogelijkheden, maar telkens was de laatste tik onzuiver. In de extra tijd liet Offor de gelijkmaker liggen, Vandevoordt had geluk. Leye en zijn troepen lieten na om een onmachtig Racing Genk punten af te troggelen. Woensdag wacht alweer een verplaatsing naar Anderlecht in deze zware januarimaand.