Meense Blauw Zwart Shop viert 20ste verjaardag: “Zelfs internationale klanten vinden de weg naar hier”

De kapster die uit het niets een succesvolle verdeelster werd van officiële producten van Club Brugge. Het is het relaas van Lieve Vanmoerkerke (59) die volgende maand op 13, 14 en 15 oktober een feestweekend organiseert naar aanleiding van de 20ste verjaardag van haar Blauw Zwart Shop in de Bruggestraat.

“Op een dag kwam hier een ‘voyageur’ binnen”, begint Lieve Vanmoerkerke haar verhaal. “Ik was toen kapster en verkocht hier in de zaak ook wel wat wol en haardecoratie. De vertegenwoordiger zocht een plek om officiële producten van Club Brugge te verkopen. Ik hapte toe en begon met een paar truitjes , mutsen en sjaals. Maar gaandeweg liep dat helemaal uit de hand en tegenwoordig hebben we hier werkelijk alles van Club Brugge. Samen met de clubshop aan het stadion zelf ben ik de grootste verdeler van producten van Club Brugge. Hier heb je eigenlijk meer keuze dan in de clubshop zelf omdat ze zich daar meer focussen op truitjes terwijl wij hier alle gadgets leveren”, zegt Lieve trots. “Sinds we de webshop ook beheren, mogen we zelfs internationale klanten begroeten. Mensen komen soms van de andere kant van België om hier hun favoriete spullen te kopen. Dat combineren ze dan met een uitstapje aan zee of een shopnamiddagje in de Floralux of de Auchan.”

De Blauw Zwart shop verdeelt veel meer dan artikelen van Club Brugge alleen. Ook officiële Disneyproducten, Pokemonkaarten en andere merken waar een kind wild van wordt liggen er in de rekken. “Als er een hype is, dan moet je in deze winkel zijn”, zegt Lieve. “Momenteel is iedereen gek van Camille en die producten verkopen we ook als zoete broodjes. We weten nu al dat Pommelien Thijs de volgende rage wordt. We zijn nu al in onderhandeling om haar spullen naar hier te halen. We hopen dat het snel voor mekaar komt.” Door de vele verschillende producten in een relatief kleine winkel is het soms niet simpel om te vinden wat je zoekt. “Geen probleem”, lacht Lieve luid. “Van zodra ik weet wat de klant nodig heeft, haal ik het zo uit de rekken. Ze hoeven zelf niet te zoeken. Ik weet precies welk product waar ligt.”

Fopgeschenk

Zo’n Blauw Zwart Shop heeft natuurlijk een specifiek publiek. Maar zouden er ook Anderlechtfans in deze winkel binnenkomen? “Iedereen is hier welkom”, is Lieve duidelijk. “We hebben hier zodanig veel dat niet gerelateerd is aan Club Brugge dat Anderlechtfans hier ook wel hun goesting zullen vinden. Onlangs kwam er een leerling die een sjaal van Club Brugge kopen om cadeau te doen aan zijn meester die fan was van Anderlecht. Heerlijk toch zo’n fopgeschenk?”

De Blauw Zwart Shop blaast eind deze maand 20 kaarsjes uit en Lieve viert dat samen met haar klanten op 13, 14 en 15 oktober. “We trakteren de bezoekers met een glaasje cava, een cola of een pintje. We roepen ook op om in blauwzwarte kleuren naar hier te komen. We hebben nog een speciale attentie voor de fans die gehoor geven aan onze oproep.”

Overnemer

Lieve nadert haar pensioenleeftijd maar denkt nog niet aan stoppen. “Ik ga zeker nog twee jaar door. Als er dan een potentiële overnemer is die het hele boeltje wilt overkopen, dan zal ik het niet laten. Mocht dat niet gebeuren dan doe ik verder tot de gezondheid het toelaat. En of ik hier nog werk als kapster en pedicures doe zoals op de etalage staat van de Blauw Zwart Shop? Ja, maar aan een ouder publiek. Ik heb geen ambitie om nog nieuwe klanten binnen te halen.”