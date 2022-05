Mbaye leye is nieuwe coach van essevee, ex- ploegmaat d’haene reageert: “Mbaye is niet op zijn mondje gevallen”

Dinsdag werd clubicoon Mbaye Leye (39) officieel aangekondigd als de nieuwe hoofdcoach van Zulte Waregem. De Senegalees vervangt het duo Simons en De fauw na een teleurstellende passage. Leye speelde meer dan 150 matchen in de rood-groene kleuren van Essevee. “Hij heeft de kwaliteiten om het te maken bij Zulte Waregem.”

Exit Simons en De fauw, welkom Mbaye. De ex-spits moet het tij keren aan de Gaverbeek na een barslecht seizoen. Leye is kind aan huis bij Essevee. “Voor mij was het geen verrassing dat Mbaye aangesteld werd als de nieuwe T1 van Zulte Waregem”, zegt Karel D’Haene, ex-ploegmakker van Leye.

“Hij is jong, kent de club, de competitie en ligt zeer goed bij de supporters. Ik ken hem al van toen hij juist bij de club toekwam. Mbaye is iemand die niet op zijn mondje gevallen is en durft te zeggen waarop het staat.”

Voetbalbeest

Leye is een bekende naam in het Belgische voetbal. In zijn spelersloopbaan maakte hij furore bij onder meer Zulte Waregem, Standard en Lokeren. Na zijn passage als manager van Standard, is Essevee zijn tweede grote klus. “Ik weet dat hij constant met het spelletje bezig is”, vertelt D’Haene.

“Zijn werk als analist was goed, maar ook zijn periode bij Standard mag niet vergeten worden. Hij pikte sowieso veel ervaring op van Michel Preud’homme toen hij zijn assistent was bij de Rouches. Zijn periode als hoofdcoach van Standard was niet succesvol, maar dat is dezer dagen ook geen eenvoudige job meer.”

Dat Zulte Waregem afgelopen seizoen niet overtuigde, is een understatement. De club kende een woelige periode met een trainerswissel en het gevecht tegen de degradatie.

“Het is gemakkelijk gezegd, maar ze moeten opnieuw van nul starten. Volgens mij ligt de hoofdfocus bij de start van de competitie. Als je goed start, dan ben je meteen mee met de rest en komt alles wel vanzelf. Als Essevee volgend seizoen een rustig seizoen draait, dan mogen ze zich daar al tevreden mee stellen.”

Wat met Timmy en Davy?

Wat er nu gebeurt met Simons en De fauw blijft voorlopig een raadsel. Simons kan aanblijven als T2, maar wil graag ook hoofdcoach worden. De fauw ging sportief directeur worden bij Essevee, maar lijkt daar geen zin in te hebben. “De club zal een andere optie moeten vinden voor hen, maar zelf weet ik niet de welke”, zegt D’Haene.

“Het was eigenlijk te denken dat de club niet met hen verder doet, want het spel was echt niet goed.”

(EC)