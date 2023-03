Mbaye Leye en SV Zulte Waregem uit elkaar: Frederik D’Hollander en Davy De fauw nemen over

De wegen van Mbaye Leye en SV Zulte Waregem scheiden. De club-coryfee is niet langer coach van Essevee. Ook zijn assistent Patrick Asselman is ontslagen. De fusieclub prijkt momenteel op een zeventiende plaats en heeft nog vijf speeldagen om de degradatie te vermijden. Beloftencoach Frederik D’Hollander en Davy De fauw nemen tot het einde van het seizoen over.

Mbaye Leye (40) startte begin dit seizoen als hoofdtrainer van SV Zulte Waregem. Hij volgde toen het duo Timmy Simons-Davy De fauw op, die op hun beurt in december 2021 het roer van Francky Dury hadden overgenomen.

Na een bemoedigende start ging het al snel bergaf en stapelden de tegenvallende resultaten elkaar op. Terwijl zowat alle ploegen uit de rechterkolom van 1A een trainerswissel doorvoerden, bleef het bestuur van Essevee het vertrouwen in Mbaye Leye behouden. Tot nu: vijf dagen voor het einde van de reguliere competitie is besloten om niet langer met de Senegalees door te gaan. De zware nederlaag tegen AA Gent van afgelopen weekend bleek er te veel aan.

Voorlaatste plaats

SV Zulte Waregem prijkt momenteel op de zeventiende en voorlaatste plaats in het klassement en laat enkel Seraing nog achter zich. Met nog vijf wedstrijden te gaan, lijkt de strijd tegen de degradatie steeds nijpender te worden.

De komende weken staan nog partijen tegen Standard, Antwerp, Charleroi, Eupen en Cercle Brugge op het programma.

Clubicoon

Mbaye Leye zelf is een clubicoon bij Zulte Waregem. In totaal speelde de spits 178 wedstrijden voor Essevee. Daarin scoorde hij 82 keer. Hij won met SV Zulte Waregem één keer de Beker van België (seizoen 2016-2017) en werd in 2013 tot Ebbenhouten Schoen verkozen.

“Met de komst van D’Hollander en De fauw én de recuperatie van enkele sterkhouders, blijven we in het behoud geloven” – Bestuur SV Zulte Waregem

Wie Leye zal opvolgen en eventueel het degradatiespook alsnog uit de Elindus Arena kan verjagen, is nog niet duidelijk. Essevee speelt sinds het seizoen 2005-2006 onafgebroken in 1A en strandde exact tien seizoenen geleden op een zucht van de titel.

Het bestuur van Essevee hoopt met de trainerswissel alsnog het tij te keren. “Met nog vijf speeldagen te gaan, is een verlengd verblijf in 1A nog altijd mogelijk”, valt te horen.

Duo D’Hollander-De fauw vervangt Leye

“Standvastigheid en vastberadenheid zitten in ons DNA. Dat Mbaye Leye toch wordt vervangen, heeft alles te maken met het feit dat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen. Tijdens de wintermercato kreeg het team een kwaliteitsinjectie met de komst van Ruud Vormer, Karol Fila en Christian Brüls.”

Frederik D’Hollander volgt Mbaye Leye op. Daarbij krijgt hij de steun van Davy De fauw. © VDB

“Het bestuur nam verschillende initiatieven die de groep tegelijk vertrouwen moesten geven én scherp krijgen. De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer die zich de voorbije maanden opnieuw liet zien als een echte clubman. Essevee bedankt Mbaye Leye en assistent Patrick Asselman voor hun enorme inzet die ze dag en nacht toonden. Maar de verwachte resultaten kwamen er niet.”

Frederik D’Hollander, trainer van Jong Essevee, krijgt nu in eerste instantie de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard voor te bereiden. “Essevee-icoon D’Hollander kent het Belgische voetbal door en door. Hij is vertrouwd met de spelerskern en heeft met Davy De fauw een tweede icoon aan zijn zijde, iemand met ervaring op het hoogste niveau.”

“Met hun komst en de recuperatie van enkele sterkhouders, blijft Essevee geloven dat het ook volgend seizoen nog in 1A zal aantreden.”