Maxime D’Arpino tekent bij tot 2026

De Franse middenvelder Maxime D’Arpino (26) heeft z’n contract bij KV Oostende, dat in 2024 zou aflopen, verlengd tot 2026.

De onfortuinlijke D’Arpino blesseerde zich vorig seizoen aan de kruisbanden, maar werkt hard aan zijn revalidatie. Hij heeft intussen een nieuw contract ondertekend bij KVO, dat hem tot 2026 aan de kust houdt.

“Maxime was al twee seizoenen een sterkhouder bij ons, vorig seizoen won hij ook terecht de trofee voor ‘Speler van het Seizoen’. Daarna sloeg het noodlot toe met zijn blessure, maar wij wilden niet wachten tot hij opnieuw fit was om hem een nieuw contract aan te bieden”, zegt CEO Gauthier Ganaye. “Hij verdient dit nieuw contract én het is een win-win voor beide partijen. Voor Max is het een extra zekerheid na zijn blessure en wij verbinden hem langer aan onze club.”

Wereldkampioenschap

Verwacht wordt dat hij na het wereldkampioenschap opnieuw wedstrijden kan spelen, maar we leggen hem geen enkele druk op. Ik ben ervan overtuigd dat hij nóg sterker terugkomt en nog van belangrijke waarde zal zijn voor onze club. Misschien wordt hij wel onze belangrijkste transfer dit seizoen.” (TVA)