Maxim De Cuyper, revelatie bij Westerlo, oog in oog met ‘zijn’ Club Brugge: “Ik voel mij klaar voor een terugkeer”

Westerlo uit, altijd moeilijk voor Club, zeker nu de Kemphanen nog in strijd zijn voor een plaats in de Europe Play-offs. Vooral voor Maxim De Cuyper (22) is het uitkijken naar het duel: de Knokke-Heistenaar stroomde drieënhalf jaar geleden samen met Charles De Ketelaere en Ignace Van der Brempt vanuit de jeugd van Club Brugge door naar de A-kern en wordt sinds de zomer van 2021 uitgeleend aan Westerlo. Terwijl De Ketelaere en Van den Brempt nu in het buitenland op de bank zitten, amuseert hij zich rot in de Kempen. “Dankzij mijn uitleenbeurten zijn de twijfels weg.”

Het was 20 februari 2020 toen we voor het eerst met hem kennismaakten. In de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League tegen Manchester United had coach Philippe Clement op de linkerflank voor een grote verrassing gezorgd: Maxim De Cuyper, een frêle, hoog opgeschoten jongen van amper negentien jaar met een opvallende krullenbol.

Een laatmatuurtje, zoals dat heet: goeie voetjes, klare kijk, maar fysiek nog niet voldoende ontwikkeld. Het seizoen erna debuteerde de linkspoot uit Knokke-Heist met Club NXT in 1B en intussen wordt hij al twee jaar met succes uitgeleend aan Westerlo, waarmee hij vorig seizoen kampioen speelde in de Challenger Pro League en dit seizoen uitblinkt in de Jupiler Pro League.

Als linksback scoorde hij al acht keer en leverde hij ook al zes assists. Niemand zal ervan opkijken, mocht bondscoach Domenico Tedesco hem oproepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd op 17 juni tegen Oostenrijk.

In welke zin verschil je nu van de belofte die drie jaar geleden debuteerde tegen Manchester United?

“Ik denk dat ik sindsdien vooral mentaal de grootste stap vooruit heb gezet. Daarmee bedoel ik: echt in mezelf geloven en niet te veel naar anderen kijken, gewoon naar mezelf kijken en vol gas geven. Ik denk dat dit in voetbal de belangrijkste factor is.”

Maxim De Cuyper drie jaar geleden in actie tegen Manchester United. © BRUNO FAHY BELGA

Waaraan dank je die vooruitgang?

“Dat is dankzij die periode in Westerlo. Daar maakte ik de perfecte stap naar 1B om echt volwassen voetbal te leren spelen – en geen jeugdvoetbal meer. Daardoor ben ik ook de speler kunnen worden die ik nu in 1A ben. De twijfels die ik bij Club had omdat ik nooit mocht meedoen, zijn nu weg. Ik geloof nu veel meer in mijn eigen kunnen. Alle stappen zijn succesvol geweest. Ik maakte de juiste keuzes, ik heb niet te hoog willen springen.”

Waren die twijfels ook te wijten aan je late fysieke ontwikkeling?

“Ja, misschien wel. Als je spelers van drie, vier jaar jonger ziet met al meer spiermassa, begin je je vragen te stellen: lukt dat wel zo? Ik heb echt leren beseffen dat ik iemand ben die daar tijd voor nodig heeft, dat met mijn DNA die spierontwikkeling veel trager gebeurt én dat je dingen ook op andere manieren kunt oplossen dan met kracht.”

Is er intussen al wat spiermassa bijgekomen?

“Ik ben er enorm mee bezig en voel nu dat er stilaan toch wat meer bijkomt. Maar ik ga echt geduld moeten hebben tot ik volledig ontwikkeld ben, want volgens mij ben ik nog altijd niet volledig ontwikkeld als een volwassen persoon. Vroeger heb ik mij daar druk in gemaakt, maar nu doe ik dat niet meer. Ik weet hoe mijn lichaam in elkaar zit en dat het meer tijd nodig heeft. Ik voel wel dat het op verdedigend vlak al beter gaat, ook omdat ik week in week uit kan spelen. Dan gaat dat sowieso vooruit. In de duels kan ik al beter mijn mannetje staan. Het is nog altijd moeilijk, maar er is een positieve evolutie.”

In januari wou Club jou terughalen. Hoe verliep dat gesprek met Vincent Mannaert?

“Heel open en eerlijk. Hij heeft mij gezegd: Kijk, Max, we willen je nu terughalen, wat is jouw gevoel daarbij? Ik heb hem uitgelegd dat het voor mij goed zou zijn om het seizoen te kunnen eindigen bij Westerlo. Misschien was het toen ook niet het ideale moment om naar Club terug te keren. Hij heeft mij daar honderd procent in gevolgd. Hij zei: Ik respecteer je keuze, Max. Dan speel je gewoon de rest van het seizoen bij Westerlo uit en zien we wel voor volgend seizoen. Ik vond het mooi hoe hij het gevoel van zijn speler volgde. Het bracht mij ook veel duidelijkheid: te weten dat Club mij terug wou.”

Wat had hij meer te bieden dan: invaller Sobol out, De Cuyper in?

“Dat is iets dat hij zelf niet kan bepalen, want het is nog altijd de trainer en niet de ceo die beslist wie er speelt, denk ik. De bedoeling was om er weer bij te zijn, in de kern, dus ik veronderstel dat ik dan ook wedstrijden ging spelen.”

De Cuyper beleeft een sterk seizoen bij Westerlo. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Je loopt in de kijker in binnen- en buitenland en wordt getipt als A-international: is het nog altijd je grootste droom om door te breken bij Club?

“Ja, dat zou het mooiste zijn, om daar te kunnen doorbreken, maar ik weet dat de dag van vandaag in voetbal niets nog zeker is.”

Wat is nu het plan: volgend seizoen de voorbereiding starten bij Club en dan kijken hoe het loopt?

“Dat is de bedoeling, ja. Het is ook de meest logische keuze, want ik lig er nog twee jaar onder contract.”

Voel je je klaar om terug te keren naar Club?

“Ja. Ik voel mij klaar voor een stap hogerop.”

Wat heb je op je 22ste te verliezen door in de A-kern van een topclub waar je thuis bent een jaartje de uitdaging voor een basisplaats aan te gaan?

“Oké, maar je wil natuurlijk zoveel mogelijk spelen. Als ik de volgende stap zet, eender waar, en ik speel niet veel zal ik ontgoocheld zijn. Ik ben op mijn best als ik spelplezier heb.”

Als linksback, de positie die je nu al anderhalf seizoen speelt bij Westerlo, of als wingback?

“De perfecte positie voor mij is alleen op de flank in 3-4-3 of 3-5-2, omdat ik dan zowel offensief als defensief kan meegaan.”

Daar staat momenteel met Bjorn Meijer een iets defensiever profiel uitstekend te presteren.

“Ja. Hij kan ook links in de drie achterin staan. Dan kan ik als wingback spelen.”

In de heenronde speelde je voor het eerst tégen Club én jullie wonnen zomaar met 0-2. Hoe beleefde je dat?

“Wel, ik ben die dag ziek opgestaan. Ik heb zelfs moeten overgeven, maar ik dacht: die wedstrijd mag je echt niet missen, Max, want er kan vanavond iets supermoois gebeuren. Het werd ook een heel speciale avond: het weerzien van al die mensen waarmee je hebt samengewerkt en te kunnen spelen in het stadion waar je bent opgegroeid, dat maakte het heel mooi.”

Je was amper acht toen je van Heist naar Club overstapte. Hoe ging dat?

“Er waren scouts komen kijken en die hadden mijn pa gevraagd of ik naar Club mocht gaan. Hij zei dat dat moeilijk was op zo’n jonge leeftijd, met zijn werk en zo, en vroeg of ik niet eerst eens wat testtrainingen zou kunnen meedoen. Uiteindelijk kwam ik daar aan met wel 150 à 200 andere testspelertjes en bleek ik de enige die overbleef. Mijn vader zei: Van mij mag hij komen, maar je moet Max vragen wat hij wil. Als hij niet wil, doen we het niet.”

“Hij is een fanatieke Club-supporter, maar heeft mij nooit gepusht. Ik heb wel serieus getwijfeld, omdat mijn vriendjes in Heist zaten. Als jong gastje is dat moeilijk. Het eerste jaar heb ik daar last van gehad. Na een half jaar ben ik thuisgekomen en heb ik gezegd: Ik wil weer met mijn vriendjes gaan voetballen. Toen hebben ze mij toch een duwtje gegeven om er mij door te trekken. Kort daarna heb ik bij Club een goeie vriend gevonden en is het allemaal veel vlotter gelopen.”

Drieënhalf jaar geleden maakte je samen met Charles De Ketelaere en Ignace Van der Brempt de overstap naar de A-kern. Intussen zit de eerste op de bank in Milaan en de tweede in Salzburg. Maakte jij de beste keuze?

“Dat weet ik niet. Ik denk dat Charles in een aanpassingsperiode zit en er nog door zal komen en dat ook Ignace het in het buitenland kan maken. Ik denk dat wij elk voor onszelf op dat moment de beste keuze maakten.”

Je vader is nog altijd Club-abonnee. Welke signalen vang je op over het seizoen van zijn favoriete club?

“Dat het kut is! Ik babbel daar geregeld met hem over, over hoe het daar zit, maar ik kan daar nu niets aan veranderen, hé. Ik moet focussen op Westerlo.”

Je kunt Club nog dieper steken, door ze zaterdag te kloppen.

“We zullen in elk geval alles doen om die wedstrijd te winnen, want we willen absoluut play-off 2 spelen.”