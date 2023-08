Mats Rits maakt gevoelige overstap van Club Brugge naar Anderlecht

De kogel is door de kerk: Mats Rits verlaat Club Brugge en vervolgt zijn carrière bij RSC Anderlecht. De middenvelder slaagde maandagavond voor zijn medische testen op Neerpede en zette zijn krabbel onder een driejarig contract bij de Belgische recordkampioen. Dat heeft RSCA dinsdag gemeld. Met de spraakmakende transfer zou een bedrag van 1,5 à 2 miljoen euro gemoeid zijn.

CEO Sports Jesper Fredberg is tevreden met de komst van Rits. “Mats is een waardevolle speler die de competitie door en door kent, veel ervaring op de teller heeft en een dosis leiderschap aan de kern toevoegt”, zegt de Deen op de website van paars-wit. “Hij is een dynamische centrale middenvelder, maar heeft ook een sterke persoonlijkheid en is een goede communicator.”

De 30-jarige Rits was uiteindelijk vijf volledige seizoenen aan de slag op Jan Breydel. In die periode groeide hij op West-Vlaamse bodem uit tot een vaste waarde en legde hij mee de hand aan de drie opeenvolgende landstitels in de seizoenen 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Onder nieuwe coach Ronny Deila was Rits in zijn laatste contractjaar niet langer zeker van een basisplaats, waardoor hij eieren voor zijn geld koos.

“Ik teken hier vandaag met een heel goed gevoel en met veel zin om iets bij te dragen aan de ploeg”, aldus de aanwinst. “Het was voor mij een eenvoudige keuze en het juiste moment om voor dit project te kiezen. Ik voelde onmiddellijk veel vertrouwen van de directie van RSC Anderlecht en ik geloof zelf sterk in de duidelijke sportieve visie van de clubleiding.”