Matondo en De Ketelaere bij de drie genomineerden ‘Beste Jongere van het Jaar’

Sergio Gomez (RSC Anderlecht), Rabbi Matondo (Cercle Brugge) en Charles De Ketelaere (Club Brugge) maken maandag op de Pro League Awards van het seizoen 2021/22 kans op de trofee van ‘Youngster of the Year’. Dat heeft de belangenvereniging van de Belgische profclubs donderdag bekendgemaakt.

Sergio Gomez arriveerde begin dit seizoen op Neerpede maar de jeugdspeler van FC Barcelona, die overkwam van Borussia Dortmund, maakte meteen indruk. De 21-jarige Spanjaard scoorde voor paars-wit als linkervleugelverdediger in totaal zeven keer en gaf vijftien assists.

Rabbi Matondo, die Cercle huurde van Schalke 04, maakte het afgelopen seizoen het mooie weer op de flank bij de Bruggelingen. De 21-jarige dribbelvaardige Welshman bezorgde heel wat defensies nachtmerries en was goed voor in totaal tien doelpunten en twee assists.

Niet uit de lucht vallen

De nominatie van Charles De Ketelaere komt dan weer helemaal niet uit de lucht vallen. Het polyvalente talent van Club Brugge had een groot aandeel in de nieuwe landstitel. De Ketelaere, die ondanks zijn 21 jaar al een poos meedraait op het hoogste niveau, vond in totaal achttien keer de weg naar doel en leverde negen assists af.

De Pro League zet maandag naar jaarlijkse traditie een punt achter het voetbalseizoen met de uitreiking van de Pro League Awards, waarbij in verschillende categorieën de uitblinkers van de voorbije jaargang op de Belgische velden in de bloemetjes gezet worden. Spelers, trainers en bestuurders van elke club konden voor de verschillende awards hun stem uitbrengen.