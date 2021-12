Matondo bezorgt Cercle en de nieuwe coach belangrijke winst op Kortrijk

In een stevige West-Vlaamse derby won groen-zwart verdiend met 0-2. Matondo zorgde hiervoor met één goal voor en één na de rust. Cercles nieuwe trainer Dominik Thalhammer haalt opgelucht adem en kan bij zijn debuut alvast tevreden zijn.

Never change a winning team. Yves Vanderhaeghe wilde het doen met Cercle en nu hij dat kon kreeg hij de kans er niet meer toe. Het had voor hem de terugkeer naar het Guldensporenstadion moeten zijn. Bij groen-zwart dachten de beleidsmensen er echter anders over. Zijn opvolger Dominik Thalhammer was duidelijk van dezelfde mening om niet zozeer een winnend elftal te wijzigen en koos dus voor dezelfde namen die in de vorige competitiewedstrijd Mechelen opzij zetten.

Een lange inloopperiode kreeg de Oostenrijker niet. Zijn opdracht is duidelijk. De komende weken moet hij met zijn team dringend punten pakken of winnen met dynamisch, intensief voetbal. Dat is zijn filosofie wat hij in het voetbal van Cercle wil terugzien.

Kortrijk kon in tegenstelling tot Cercle de voorbije week wel de kwartfinales van de Croky Cup bereiken, ten koste van KV Oostende. De wedstrijd ervoor werd gelijkgespeeld op het veld van Eupen. De vierde draw op rij was dat overigens. De Kerels begonnen in de West-Vlaamse derby aan hun eerste van twee opeenvolgende matchen in eigen huis en wilde de thuisreputatie in stand houden. Zij het zonder de geschorst Vandendriessche. Verder kon coach Belhocine niet rekenen op Dewaele (rugproblemen) en Kadri startte op de bank. Sissoko stond voor het eerst in de basis. Sainsbury en Torp waren de andere twee nieuwe namen in vergelijking met Eupen.

De aanvoerders D’Haene en Van der Bruggen, overigens twee goede kameraden die tegen hun ex-club uitkwamen, mochten beiden met mondmasker op bij scheidsrechter Put om de toss te kiezen. De arbiter werd overigens begin deze week toegevoegd aan het lijstje met semiprofessionele scheidsrechters.

De thuisploeg nam van bij aanvang het initiatief maar zag na een kwartier Guèye, dit seizoen goed voor vijf goals, na een botsing geblesseerd uitvallen. In zijn plaats kwam Badamosi. Palaversa zag meteen daarna een schot via Decostere in hoekschop verdwijnen en van dan af kwam groen-zwart meer in de match, al stapelden de stevige duels zich op het zware veld op.

Iets voorbij halfweg de eerste helft zette Matondo een mooie actie op. De snelle pocketaanvaller dribbelde knap naar binnen, zette enkele Kortrijkverdedigers aan de kant en trapte de bal overhoeks voorbij Ilic in doel. 0-1. Groen-zwart bleef hoog druk zetten en Kortrijk vond daar moeilijk een antwoord op. Bij het ingaan van de rust kwam Cercle wel goed weg toen Da Silva geen tweede geel kreeg na een fout op Rougeaux. Kortrijk kende moeite om de bal in de ploeg te houden en kort voordat de spelers naar de kleedkamer trokken was daar nog eens Matondo, op Ilic en Deman zag zijn poging door Rougeaux van de lijn gekeerd. Zo bleef het 0-1 bij de rust.

Bij de start van de tweede helft nam Thalhammer het zekere voor het onzekere en liet hij Lopes Da Silva in de kleedkamer. De middenvelder van Cercle flirtte in de eerste helft met een tweede gele kaart. Vanhoutte kwam in zijn plaats. Groen-zwart voetbalde ook na de rust kansen bijeen. Vooral Matondo zorgde hierbij voor gevaar en zette de ingevallen Millan meteen aan het werk. De Spanjaard trapte snoeihard op Ilic en ook Van der Bruggen zag zijn schot gepareerd.

De thuisploeg hoopte het tij te doen keren en bracht Mbayo in de plaats van Sissoko. Het was echter de bezoekers die verdiend een tweede keer konden scoren. Somers ontsnapte op een counter op rechts, speelde prima Hotic aan en die was net iets sneller dan Ilic en wipte de bal naast de doelman. De snelle Matondo kwam net op tijd ter plekke om de bal in doel te duwen.

Kortrijk was nog meer de adem afgesneden. Messaoudi en Fixelles kregen van Belhocine de kans om iets aan de dubbele achterstand te veranderen. Het was echter opnieuw Cercle dat dicht bij een treffer kwam. De goed ingevallen Vanhoutte kreeg de bal binnen het strafschopgebied van Hotic, zette een Kortrijkse verdediger op het verkeerde been. Zijn uithaal kaatste jammerlijk weg op de paal. Het had mooi geweest voor de middenvelder, scoren in zijn eigen stad.

Het slotoffensief van Kortrijk leverde nog weinig op en zo won groen-zwart verdiend met 0-2. De Vereniging eindigt zo de heenronde zoals men die begon, met winst en een belangrijke driepunter. Thalhammer kan alvast opgelucht adem halen. Zijn ploeg vocht voor wat het waard was en zorgde voor attractief voetbal met heel wat kansen.

Een clean sheet bij Cercle is overigens tevens van op de openingsspeeldag geleden. Groen-zwart deed wat het moest doen en kan met vertrouwen naar STVV. Kortrijk blijft in de middenmoot maar kan volgend weekend best niet verliezen tegen OHL. (ACR)