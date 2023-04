Matchwinnaar Zinho Gano: “Eerste finale gewonnen, nu tweede finale tegen Cercle Brugge”

Zulte Waregem leeft nog. De Boeren wonnen met 1-5 op bezoek bij rechtstreeks concurrent Eupen. Zinho Gano was één van de helden met een loepzuivere hattrick. “Op Charleroi hadden we al vertrouwen getankt na die prima eerste helft. Nu volgt dé finale tegen Cercle Brugge”, zegt Gano.

Ruud Vormer was die andere uitblinker, met één doelpunt en drie keer in de rol als aangever. “Dat pootje zit er nog wel in, hè”, gekscheerde de Nederlander. “Nee, ik ben blij dat ze die ballen afmaken. Die eerste helft was belangrijk. Davy De fauw analyseert bij ons de stilstaande fases. Hij zei me gisteren nog dat Eupen altijd heel hoog staat om op buitenspel te spelen. Ik wist dus waar ik die ballen moest neerleggen. Ik heb geluisterd naar mijn vriend.”

Was dit een wedstrijd waarin het weleens meezat? “De VAR zat ook mee met ons”, zei Vormer. “Bij die 1-4, binnen de minuut na de start van de tweede helft, ging ik toch wel even twijfelen. Maar het kwam goed.”

Vossen: “Veel getraind op stilstaande fases”

Ook Jelle Vossen schrok toen zo snel de 1-4 viel. “Diep in mijn achterhoofd dacht ik ook: het zal toch niet weer, hè. We hebben heel hard getraind op die stilstaande fases, dan is het heel leuk dat dat tot uiting komt in het weekend. We hebben het redelijk goed kunnen uitspelen. Het was een verdiende overwinning die heel veel deugd doet en vertrouwen schenkt.”

Hoe komt dat dan, dat er nu wél zo’n prima prestatie wordt afgeleverd op het moment dat het écht moet. “Veel hangt af van details. Als je ons seizoen bekijkt, buiten de 2-6 tegen Gent, hebben we elke wedstrijd meegespeeld voor een resultaat. Soms gaven we zelf doelpunten weg. Dat is vandaag niet gebeurd”, zegt Vossen.

Zinho Gano kwam de mixed zone binnengestapt, met de matchbal onder de arm. Zo gaat dat dan, als je een hattrick maakt. “Ik had deze ruime zege niet verwacht, maar ik had er wel op gehoopt. Ik wil niets slechts zeggen over Eupen, maar wij zijn een betere ploeg. De stilstaande fases zijn dit seizoen al heel belangrijk geweest voor ons, dat is nog maar eens gebleken.”

Gano: “Op de goede plaats”

“Het klopt dat het niet mijn drie moeilijkste goals waren. Maar als spits moet je op de goede plaats staan en dat is iets wat ik goed beheers. Dan moet je die ballen ook nog afmaken. Als spits je team helpen met goals maken, en in zo’n beslissende wedstrijd drie keer scoren, dat doet enorm veel deugd.”

Gano leeft vol vertrouwen toe naar de laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge. “Vandaag was de eerste van twee finales. Doordat we deze eerste opdracht goed hebben afgewerkt, hebben we onszelf een tweede finale gegeven. De sfeer in de kleedkamer was even uitgelaten. Dat is normaal als je 1-5 wint. Tegelijkertijd beseft iedereen dat het nog niet gedaan is. We moeten nu snel de knop omdraaien. We hebben een dikke week om onszelf voor te bereiden. Met deze zege hebben we alvast vertrouwen getankt.”

