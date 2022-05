Matchwinnaar Vanaken na zege op Union: “Woensdag weer belangrijke wedstrijd”

Ondanks een erg matige wedstrijd, won Club Brugge op het veld van Union en nemen ze tevens ook de leiderspositie van de Unionisten over. Union miste een strafschop en was de betere ploeg maar zoals Mignolet het stelt “Nu tellen enkel en alleen de drie punten.”

Het blijft een onwaarschijnlijke statistiek, voor de derde keer dit seizoen was Union de betere ploeg in de onderlinge confrontatie met Club Brugge maar blauw-zwart haalde zeven op negen. Nochtans kreeg Union de ideale mogelijkheid vanop de stip bij 0-0 maar Vanzeir trapte naast. “Ik had de goede hoek bij de penalty”, verklaarde Mignolet. “De druk lag bij de speler en hij schoot langs. Ik probeer hem uit zijn concentratie te brengen door onnozel te doen, maar anders ben ik altijd een serieuze mens”, lachte Mignolet. Ook hij besefte dat Brugge goed weg kwam met de drie punten. “We moeten eerlijk zijn, Union had de betere kansen maar dat is niet zo belangrijk in deze fase van de competitie. We hebben opnieuw de nul gehouden, drie keer al tijdens de play-offs. Iedereen heeft zijn job gedaan en we hebben jongens die beslissend kunnen zijn. Hans zet zijn kop ertegen op een belangrijk moment.”

Drie op een rij?

Het openingsdoelpunt een kwartier voor tijd kwam wat uit de lucht vallen. Vanaken scoorde na een schitterende voorzet van de ingevallen Skov Olsen. Dat beaamde de doelpuntenmaker zelf ook: “De voorzet was op maat, een fantastische voorzet. De voorzet was mooier dan het doelpunt zelf. Ik weet dat ik heel gevaarlijk kan zijn als ik kan infiltreren in de zestien vanop een voorzet van de zijkant.” Toch houdt Vanaken de voetjes op de grond. “Het gevaarlijke van vandaag is dat we heel blij zijn met de overwinning maar we zijn er nog lang niet. Woensdag wordt een even belangrijke wedstrijd die we weer op dezelfde manier moeten aanpakken. Het kan er na woensdag helemaal anders uitzien, het kan er voor ons zelfs nog beter uitzien.” Drie finales wacht Club Brugge nog maar bij een zege woensdag is de titel binnen handbereik. Een derde opeenvolgende titel, voor het eerst sinds de periode 1976-1978, ziet er na vandaag een pak rooskleuriger uit. Maar zoals de immer rustige Mignolet het zelf zegt: “We zijn er nog lang niet.”