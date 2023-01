Matchwinnaar Jesper Daland van Cercle na winst tegen Gent: “Ongewoon mooie goal”

Zo flauw was de eerste helft, zoveel beter was de tweede helft zondag tussen Cercle Brugge en AA Gent. Na toch wel vier knappe doelpunten, twee aan elke kant, zorgde verdediger Jesper Daland van groen-zwart alsnog voor de thuisoverwinning.

De Noor snoof tijdens de winterstop even de sfeer op bij eigenaar AS Monaco en trainde daar op stage een week lang mee. Bij aanvang van de tweede seizoenshelft keerde hij naar Cercle terug en scoorde nu zijn eerste goal van dit seizoen. “De bal kwam van de doelman. Er wordt van ons altijd gevraagd om vooruit te verdedigen”, doet Daland zijn verhaal.

“Cuypers zijn controle was niet goed, dus kon ik met de bal aan de haal. Ik was vermoeid en strompelde zowat de zestien binnen. Yann Gboho hield het veld mooi breed zodat ik nog meer ruimte kreeg. Ik dacht niet na en heb de bal dan zo hard mogelijk naar doel geknald. Gelukkig ging het ding tegen de touwen.”

“Ongewone goal”

Daland leek na afloop nog altijd verrast tot wat hij in staat was. Zelfs zijn ploegmaats konden hun ogen niet geloven. “Ik heb zelfs nooit op training zoiets dergelijks kunnen doen. Het was een ongewone goal. Als een verdediger je ploeg in de slotfase alsnog de drie punten bezorgen, is toch wel speciaal.”

“Jammer dat er hier vandaag maar 4.500 toeschouwers naar Cercle komen. Omdat het een ploeg is die heel modern en dynamisch voetbal brengt” – Hein Vanhazebrouck

Hein Vanhazebrouck was als trainer van Gent niet mals voor zijn eigen ploeg, vooral over wat ze defensief brachten kon hij niet tevreden zijn. Hij strooide wel lof richting de thuisploeg.

“Jammer dat er hier vandaag maar 4.500 toeschouwers naar Cercle komen. Omdat het uiteindelijk een ploeg is die heel modern en dynamisch voetbal brengt. Die het elke tegenstander moeilijk maakt. Dat hebben ze onlangs ook tegen Union bewezen. We wisten dat als je het Union moeilijk kan maken je een sterk elftal bent.”

Cercle mag nu een zes op zes vieren. © LUC CLAESSEN BELGA

Na een eerdere twee op twaalf grijpt Cercle nu een zes op zes. Dankzij de overwinning komt groen-zwart de top acht in. Muslic wil de ambitie met zijn ploeg echter nog niet bijsturen. En ook Daland houdt de voeten op de grond. “Top acht? We moeten nu niet denken dat het vanzelf zal gaan. In deze competitie ligt alles zeer dicht bij elkaar, met zoals vorig week in Oostende en vandaag was er een nipte winst. We moeten gefocust blijven en het nu goed doen tegen Standard en op OHL, twee ploegen in onze buurt van het klassement. Als we op niveau voetballen, zijn we als team moeilijk te kloppen”, besluit Daland. (ACR)