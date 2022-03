Matchrapport Zulte Waregem: goede verdediging en aanval

Zulte Waregem won zaterdag met 3-0 van Eupen.

Onze quotering:

Sammy Bossut: 8

Keepte net zoals vorige week een uitstekende wedstrijd. Hield voor de tweede thuismatch op rij de nul. Toonde meermaals zijn klasse op schoten van Eupen-spits Nuhu.

Laurens De Bock: 5

Zat niet echt in de wedstrijd.

Frank Boya: 3

Kwam opnieuw in de basis, maar nam al snel geel. Had weinig vertrouwen en dat zag je in zijn passes. Mocht in de kleedkamer blijven tijdens de rust.

Ewoud Pletinckx: 7

Sterke match van de verdediger. De razendsnelle Nuhu ontsnapte soms wel aan zijn aandacht. Hield samen met zijn verdediging de nul in een moeilijke partij.

Alessandro Ciranni: 8

Scoorde zijn eerste doelpunt in het shirt van Essevee. Ging goed zijn flank af. Een van zijn beste wedstrijden tot nu toe.

Idrissa Doumbia: 5

Probeerde het spel te verdelen, maar dat lukte niet altijd. Leed soms onnodig balverlies.

Ibrahima Seck: 6

Verdedigde bij vlagen uitstekend. Bewees tegen Eupen een betrouwbare middenvelder te zijn.

Dion De Neve: 5

Oogde in het wedstrijdbegin fris, maar bleef in de kleedkamer tijdens de rust omdat hij zich niet goed voelde.

Jean-Luc Dompé: 7

Dribbelde er op los. Zorgde voor een assist en een mooi doelpunt.

Jelle Vossen: 7

Niet aanwezig in de eerste helft, maar was de man van de tweede helft. Trapte zijn 150ste doelpunt in België binnen en trof bijna raak met een fantasietje vanop zijn eigen speelhelft.

Zinho Gano: 4

Opnieuw geen topwedstrijd van de boomlange spits. Enigste keer dat we hem zagen was bij zijn wissel.

Cameron Humphreys: 5

Kwam aan de aftrap in de tweede helft. Gaf veel foutieve passes.

Dion Cools: 5

Geen opvallende invalbeurt. Moet toekijken hoe goed Ciranni het doet.

Dereck Kutesa – Geen beoordeling

Te late invalbeurt.

Abdoulaye Sissako – Geen beoordeling

Te late invalbeurt.

Lasse Vigen – Geen beoordeling

Te late invalbeurt.