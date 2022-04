Matchrapport Zulte Waregem: Bossut andermaal enige op niveau

Zulte Waregem was vóór de wedstrijd tegen Charleroi al zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse, en dat was aan het spel te zien. In de eerste helft lieten de mannen van Simons niets zien, in de tweede 45 minuten sprokkelden ze enkele kansen bijeen. Charleroi won verdiend met 3-0 en mag deelnemen aan de Europe play-offs.

Sammy Bossut: 7/10

De enige speler op niveau bij Essevee. Had er na een halfuur al drie in zijn doel, maar pakte enkele malen uit met goede reddingen. Zonder zijn parades verloor Zulte Waregem zeker met vijf doelpunten verschil.

Wout De Buyser: 6/10

Simons gunde de jongeling zijn debuut. Trok als back veel mee naar voor en beschikt over heel wat duelkracht. Moest een halfuur voor het einde het veld verlaten wegens een blessure aan de schouder.

Ewoud Pletinckx: 3/10

Liet zich bij het eerste doelpunt te gemakkelijk uitkappen. Met zijn ervaring in eerste klasse moet hij toch beter kunnen. Speelde voor de rest een twijfelende wedstrijd.

Timothy Derijck: 3/10

Ook hij liet zich te gemakkelijk passeren door Bayo. Bij het tweede doelpunt van de Charleroi-spits was Derijck niet zeker van zijn stuk. Geen goede match van de centrale verdediger. Koos altijd voor een pass terug naar achter in plaats van de aanvallende optie.

Alessandro Ciranni: 5/10

Probeerde mee te trekken naar voor, maar in de eerste helft lukte dit niet echt. Speelde een tamelijke match.

Abdoulaye Sissako: 5/10

Toonde soms wat hij in zijn mars heeft, maar het komt er voorlopig nog niet uit.

Ibrahima Seck: 4/10

Kreeg de kapiteinsband in zijn laatste match voor Zulte Waregem. Liet Morioka en Zorgane goochelen op het middenveld zonder er iets aan te doen.

Dereck Kutesa: 3/10

Zorgde voor de eerste kans van rood-groen. Erna zagen we hem niet meer.

Jean-Luc Dompé: 4/10

Gaf de Zulte Waregem-supporters geen flitsend afscheid. Haalde enkele malen zijn trukendoos boven, maar het zorgde voor geen gevaar. De Fransman kent een duidelijke vormdip.

Jelle Vossen: 4/10

Speelde meer als middenvelder dan als spits. Doordat er gaten vielen in het Waregemse middenveld moest Vossen depanneren.

Zinho Gano: 3/10

Opnieuw geen topwedstrijd van de boomlange spits. Had een tweetal kansjes, maar te weinig om echt gevaarlijk te zijn. Lijkt het scoren verleerd te zijn.

Bent Sørmo: 5/10

Viel in voor Dompé en had een perfect aangesneden voorzet in huis voor Gano. Maakte zijn rentree na maanden blessureleed.

Laurens De Bock: 5/10

Begon op de bank en viel later in voor Derijck. Hield de nul in de tweede helft.

Dion Cools: 4/10

Geen opvallende invalbeurt. Verlaat Zulte Waregem na dit seizoen.

Omar Govea: 4/10

Verving de onopvallende Kutesa, maar was zelf ook niet aanwezig.