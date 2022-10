Matchrapport Zulte Waregem: Aanvallende efficiëntie ontbreekt, tij geraakt niet gekeerd

Het zijn frustrerende weken voor Zulte Waregem. Alweer werd er een wedstrijd verloren. Deze keer creëerde Essevee op bezoek bij Westerlo wel kansen, maar vergat het die af te maken. Zo geraak je steeds verder weg in het sukkelstraatje.

Bossut 6: kon alleen maar toekijken hoe alweer twee ballen in zijn doel verdwenen. Pakte nog uit met enkele prima saves om erger te voorkomen.

Tsouka (49’) 4: kort na de pauze zat zijn wedstrijd er al op. Dat is veelzeggend.

Derijck 6: stond voor het eerst aan de aftrap, maar beleefde daar niet al te veel plezier aan. Streed voor wat hij waard was.

Willen 5: kreeg zijn eerste basisplaats door de blessure van Lopez. De youngster deed zijn uiterste beste. Simpel is het niet, zo debuteren bij een ploeg in de onderste regionen.

Tambedou (14’) -: had pech en moest na een klein kwartier naar de kant door een blessure aan de enkel. Afwachten hoe erg zijn kwetsuur is, want hij was een van de sterkhouders tot dusver.

Drambaiev 5: een vat vol energie. Dweilde als vanouds zijn flank af. Aan inzet ontbreekt het nooit bij de Oekraïner.

Sissako 5: we schrijven het al weken, een man met zijn talent moet meer kunnen brengen.

Rommens 5: zit boordevol goede intenties, maar heeft het o zo moeilijk om zich echt door te zetten.

Fadera 5: de acties moeten van hem komen. Met vlagen zien we dat hij het wel degelijk kan, maar het moet toch meer zijn. Kwam goed weg met een gevaarlijke tackle.

Vossen 6: knikte op de lat en zag een trap uit doel geranseld worden in de beginfase. Was de gevaarlijkste man.

Ndour (83’) 4: er wordt veel meer verwacht van de duurste aankoop van Essevee. Op YouTube zagen we veel belovende acties, die komen er vooralsnog niet uit.

Miroshi (14’) 5: kwam de onfortuinlijke Tambedou aflossen. Technisch is hij toch wat te beperkt.

Offor (49’) 3: geen goede beurt van de geleende spits. Moet zich dringend herpakken.

Ciranni (49’) 5: moest de zwakke Tsouka komen vervangen, maar een echte meerwaarde kon hij niet zijn.

Braem (83’) -: viel te laat in voor een beoordeling. (JCS)