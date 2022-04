Matchrapport KVO: vier spelers flirten met buis

De bleke partij van KVO tegen Seraing vertaalt zich ook in lage scores. Vier spelers flirten met een buis, één iemand stak er bovenuit.

KV Oostende 3-5-2-formatie (Teamscore: 6)

Scherpen 6

Had weinig verhaal bij de twee tegengoals. Voorkwam met twee goeie reddingen wel erger.

Urhoghide 6

Dekte niet genoeg door bij de eerste tegengoal. Verder wel stabiel en stevig op de benen.

Tanghe 6

Sober verdedigd, maar ging met z’n collega’s achteraan niet helemaal vrijuit bij de tegengoals.

Medley 5

Blijft toch aarzelend acteren en straalt onzekerheid uit, iets wat tegenstanders al gauw in de mot hebben.

Capon 7

Wat ons betreft man van de match. Vol in de strijd, toonbeeld van inzet. Zag met nota bene z’n linkervoet een droomgoal uiteenspatten.

McGeehan 6

Kwam twee keer dicht bij een goal. Grote motor en loopvermogen.

D’Arpino 6

Viel na 20 minuten onfortuinlijk uit met een zware knieblessure. Zonder hem draait KVO minder.

Albanese 5

Werd veeleer centraal uitgespeeld. Vrij onzichtbare partij, werd in de tweede helft niet goed aangespeeld.

Sakamoto 6

Misschien zijn minste match tot dusver voor KVO. Deed wat ie kon en toont kwaliteit.

Ambrose 5

Minder aanspeelbaar dan anders. Z’n voorzet leidde wel tot de owngoal.

Gueye 5

Hield het hoofd koel met een penalty in de 90ste minuut. Blijft rommelig acteren en weinig balvast.

VERVANGINGEN

Koziello 6

Verving D’Arpino. Niet veel gezien, maar ging wel mee ten strijde. Ander type speler dan z’n landgenoot, minder verfijnd.

Atanga 5

Loste Medley af na 65 minuten. Bleke invalbeurt.

Boonen –

Maakte z’n eerste minuten sinds z’n achilespeesblessure in augustus. Viel in de 77ste minuut in voor Sakamoto. (TVA)