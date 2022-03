Matchrapport KVO: twee uitblinkers

KV Oostende speelde in een intense maar kansarme wedstrijd 0-0 tegen Sint-Truiden. Na het verlies van Seraing op Zulte-Waregem, is Oostende zo goed als zeker van een verlengd verblijf in de hoogste klasse.

cherpen 6/10

Was bijna een hele avond werkloos. Zag er niet te best uit op de kopbal van Durkin.

Jäkel 6/10

Eén van de betere op het veld: stevig in de duels, verdedigde met overzicht

Fortes 6/10

Sober en risicoloos gespeeld, goed.

Urhoghide 7/10

Eén van de uitblinkers. Stevig op de benen en durfde een actie maken. Een pak beter dan bij z’n debuut op KV Mechelen.

Atanga 5/10

Kende soms moeite met de snelle flanken van STVV. Niet zuiver in de passing.

McGeehan 6/10

Leidde, maar kon zich niet altijd even makkelijk doorzetten.

D’Arpino 6/10

Dirigeerde, zonder meer.

Rocha 6/10

Kwam nog het dichtst bij een goal met een goed schot.

Capon 6/10

Speelde als vanouds als rechtse wingback, maar werd niet goed genoeg bereikt. Stond als ouderdomsdeken z’n mannetje.

Sakamoto 7/10

Technische sterk, maar zat in de tang bij de tegenstanders. Kan met een flits een match beslissen.

Gueye 5/10

Werkte en beukte, maar ongelukkig in z’n acties en controles.

Ndicka (voor Gueye), Albanese (voor Atanga) en Bätzner (voor Rocha) vielen te laat in voor een score.

(TVA)