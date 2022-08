Matchrapport KVO: invallers brengen KVO geen geluk, een speler steekt erbovenuit

KV Oostende ging volstrekt onnodig de boot in op het veld van Leuven (2-1). KVO had globaal bekeken de beste kansen op de drie punten, maar slikte na dom balverlies en slecht verdedigen een fatale tegentreffer in de slotminuut. De wisselspelers brachten onvoldoende bij, al speelden de Kustboys zeker geen slechte partij.

Hubert: 7

Man van de match bij KVO. Hield z’n ploeg in de eerste helft recht met drie cruciale saves.

Urhoghide: 6

Deed het als rechtsvoetige links centraal achterin veel beter dan tegen Sint-Truiden. Blijft een ruwe diamant met veel kracht en goeie voeten.

Tanghe: 6

Speelde zoals we intussen gewend zijn: nuchter en zonder tierlantijntjes. Hield z’n ploegmaats vrij goed in het gareel.

Katelaris: 5

Liet zich ‘pakken’ op de dieptepass van Holzhauser die leidde tot de 2-1 van Leuven. In de duels best oké, maar positioneel werk aan de winkel.

Albanese: 6

Gevaarlijk op z’n linkerflank, maar benutte de vele ruimte niet altijd even efficiënt. Herpakte zich na een zwakke prestatie tegen STVV. Verdedigend niet toppie.

Rocha: 6

Komt er stilletjes aan door. Moet nog meer zorgen voor de snelle omschakeling.

Amade: 6

Niks op aan te merken, al moet hij nog meer het gat tussen het middenveld en de verdediging dichten. Immer bedrijvig.

D’Haese: 6

Weinig gezien en kende al bij al een rustige avond.

Bätzner: 6

Was in de eerste helft twee keer dicht bij een goal met schoten links en rechts nipt naast de paal. Oké wedstrijd, maar schakelde niet altijd snel genoeg om.

Ambrose: 6

Was dicht bij een goal in de tweede helft. Sterk aan de bal, maar moet het leer sneller durven afgeven.

Hornby: 6

Leunt dicht bij een ‘7’ aan. Solide prestatie. Viel niet door de mand voor iemand die voordien slechts een half uur speelde. Kan een meerwaarde betekenen.

Sakamoto: 5

Ingevallen voor Bätzner vlak voor het uur. Heeft niet veel ballen geraakt en moet weer in z’n ritme komen van voor z’n lichamelijke kwaaltjes.

Atanga: 5

Viel ruim een kwartier voor tijd in voor Ambrose. Was bijna de held, maar zag de Leuven-keeper miraculeus z’n schot pakken. Z’n slechte balcontrole afgestraft met een fatale tegentreffer.

McGeehan: 6

Viel ruim een kwartier voor affluiten in voor Rocha. Ligt met de Kaapverdiër stilaan in balans voor een basisstek. Wroet en werkt, maar vooralsnog niet zuiver genoeg.

Wylin: –

Viel tien minuten voor tijd in voor Hornby. Speelde slecht in op Atanga, met alle gevolgen van dien.