Matchrapport KVK: Veel dank aan Marko Ilic

De wederopstanding van KV Kortrijk na een dramatische week? Zo zouden we het niet noemen, daarvoor speelden de Kerels te zwak. De drie punten op het veld van Seraing werden maar net veiliggesteld. Wel mogen de Kortrijkzanen doelman Ilic bedanken. Verder viel de invalbeurt van Selemani op. Zal hij de komende weken weer een basispion zijn om een uitgaande transfer te krijgen? Het zou zomaar kunnen.

Hield Conceiçao met de vingertoppen van de 1-0. Stopte knap de strafschop van Elisor. Hield Seraing in de slotfase meermaals van de 1-1. Toonde nogmaals waarom hij van goudwaarde is voor de Kerels.

Mehssatou: 7

Liet zich op weinig foutjes betrappen, speelde een aardige wedstrijd ondanks de omstandigheden.

Watanabe: 7

Volgde goed op een vrijschop van D’Haene en scoorde zo zijn eerste doelpunt voor Kortrijk, meteen een belangrijke.

Dessoleil: 5

Bracht zijn nieuwe ploeg meteen in de problemen door een te vermijden haakfout in de zestien op Elisor. Scoorde in de tweede helft de 0-2, maar werd terecht teruggevlagd wegens buitenspel.

D’Haene: 6

Beter dan tegen Leuven. Toonde waarom hij kapitein is. Veel wil en duels, was vooral defensief van belang. Was betrokken bij het doelpunt van Watanabe.

Keita: 6

Bedrijvige middenvelder, eist de bal veel op. Stopt veel lef in zijn spel, pakte net als op de openingsspeeldag geel. Opletten voor een vroege schorsing, zeker gezien het moeilijk programma de komende wedstrijden.

De Bruyn: 5

Was onzichtbaar in de eerste helft. Kwam amper in het spel voor. Beetje geplaagd door de rode kaart van collega-middenvelder Benchaib. Werd na de pauze gewisseld voor Sissoko.

Benchaib: 4

Dramatisch. Mocht starten in de plaats van Sissoko maar kon het vertrouwen niet bedanken. Integendeel, werd na een halfuur terecht van het veld gestuurd na een ongelukkige tackle op de enkel van Sissoko.

Mbayo: 7

Een meerwaarde voor KVK. Werkt enorm hard, heel vaak tegen de eigen zestien om ballen te onderscheppen. Zijn snelheid is een gesel voor defensies, vraag dat maar aan Tshibuabua.

Messaoudi: 6

Net als Mbayo een harde werker, was overal op het veld aanwezig.

Gueye: 4

Heel moeilijke match voor de spits, zag er ook niet helemaal fit uit. Raakte de bal amper 20 keer aan. Was ook zwak in de duels. Liet geen enkel schot optekenen.





Invallers:

Sissoko: 6

Kwam na de pauze de bleke De Bruyn vervangen. Zorgde naast Keita voor rust op het middenveld waardoor Kortrijk beter in de wedstrijd kwam.

Selemani: 7

Mocht na alle transferheisa zowaar invallen. Toonde in een kwartier nogmaals zijn kunnen. Creëerde een mooie kans op de 2-0. Eiste ook opnieuw de standaardsituaties op.

Henen: viel te laat in voor een beoordeling

De Neve: viel te laat in voor een beoordeling

Silva: viel te laat in voor een beoordeling