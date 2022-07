Matchrapport KVK: Twee goeie prestaties, voor de rest een matig KV Kortrijk

KV Kortrijk ging met 0-2 verdiend onderuit tegen OH Leuven. De Kortrijkzanen speelden een verdienstelijke eerste helft, maar maakten zoals vaker hun kansen niet af. Na de pauze zakte de ploeg volledig in elkaar en kreeg Leuven het balbezit, wat de bezoekers wel konden uitbuiten. De efficiëntie en fysiek zal de komende weken beter moeten, wil Kortrijk niet meteen in de problemen komen.

Ilic: 6

Kwam in de eerste helft een keer goed tussen, maar kreeg voor de rest niet heel veel werk. Zag er bij de 0-2 niet heel goed uit.

D’Haene: 5

Niet de kapitein die ze in Kortrijk gewoon zijn. Leed vaak balverlies en zijn gekende voorzetten kwamen er niet uit. Kan zich volgende week herpakken.

Radovanovic: 6

Speelde een degelijke wedstrijd. Geeft nog veel voor de ploeg ondanks hij weg wil. Ging een kwartier voor tijd naar de kant wegens ‘krampen’.

Watanabe: 5

Matige match van de Japanner. Liet luchtduels over aan Radovanovic. Kan nog niet echt overtuigen momenteel.

Mehssatou: 6

Past goed in het systeem van Kortrijk met opkomende backs. Had een goeie lange bal in de voeten. Voorzetten kwamen niet aan.

Sissoko: 6

Te licht in de duels. Speelde matig. Benieuwd of hij in de ploeg blijft wanneer Vandendriessche terug is uit blessure.

Keita: 7

Beste man bij de Kerels. De jonge leenspeler van Lyon stak veel durf in zijn spel. Gretig in de duels, secuur in de opbouw. Om in de gaten te houden.

De Bruyn: 6

Speelde zijn eerste wedstrijd in eerste klasse sinds mei vorig jaar. Was niet slecht. Had een uitstekende pass in de voet. Leed wel te veel balverlies.

Mbayo: 7

Bevestigde zijn goeie vorm uit de voorbereiding. Zorgde voor vuur in het eerste kwartier met zijn snelle acties. Moet z’n acties nog koppelen aan doelpunten en assists om echt top te worden. Veelbelovend voor de komende weken.

Messaoudi: 6

Een harde werker, dat zeker. Mist wat rust in het hoofd en efficiëntie. Pakt een domme gele kaart omdat hij te enthousiast in de duels gaat. Geeft zich wel 100% voor de ploeg.

Gueye: 5

Was fysiek nog niet in orde. Logisch na zijn lange blessure, maar dat moet de komende weken verbeteren. Kreeg een grote kans op de 1-0 maar trapte naast de bal.

Invallers:

Benchaib: 5

Mocht een dik halfuur invallen in de plaats van De Bruyn, kwam nauwelijks in het stuk voor. Mede omdat Kortrijk offensief nergens meer was in de tweede helft.

Silva: 6

Kwam Radovanovic het laatste kwartier aflossen. Deed weinig mis achterin, kan in de nabije toekomst een basispion worden.

De Neve: 6

Viel in met veel wil, maar het kwam er nog niet echt uit. Durfde eens trappen richting doel.

Henen: geen beoordeling

Viel in het slot nog in voor Sissoko. (JV)