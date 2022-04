Matchrapport KVK: Messaoudi blinkt uit met rushes tegen Anderlecht

KV Kortrijk deed zijn uiterste best om er nog wat van te maken in de laatste wedstrijd tegen Anderlecht. Jammer genoeg werd er (alweer) verloren, deze keer met 3-2. Messaoudi was de grote uitblinker.

Deman: 6/10

Kon zichzelf niets verwijten bij de tegengoal van Zirkzee. Deed wat hij moest doen, knap voor een debuut. Leek niet al te veel last te hebben van stress.

Reynolds: 5/10

Heeft een mooi profiel, maar het mag toch wat meer zijn voor een speler van zijn kaliber. Zorgde voor de aansluitingstreffer uit het niets.

Watanabe: 5/10

Verving de gekwetste Radovanovic. Verdedigde soms te slap, moet nog beter de Jupiler Pro League leren aanvoelen.

Sainsbury: 6/10

Nam zijn verantwoordelijkheid bij de strafschop en bleef ijzig kalm. Verdedigde soms iets te ver van de spitsen, waardoor ze te veel ruimte kregen.

Mehssatou: 6/10

Plooide zich dubbel tegen zijn ex-ploeg Anderlecht. Toonde veel grinta en is gewoonweg een bijtertje met goeie voeten.

Kadri: 5/10

Dribbelde zich soms vast en nam te veel hooi op zijn vork. Moet beslissender zijn op de positie waar hij speelt.

Sissoko (68′): 6/10

Onzichtbare harde werker op het middenveld. Liep veel gaten dicht. Is het type speler dat je best niet te veel kan opmerken, dan speelt ie goed.

Torp (68′): 6/10

Probeerde diepgang te brengen in het spel van Kortrijk. Heeft de vista en het vermogen om een spelmaker te zijn. Pakte uit met een paar leuke passes. Mist nog duelkracht.

Badamosi (46′): 4/10

Mocht nog eens aan een wedstrijd beginnen. Was te slordig in zijn passing. Mocht in de kleedkamer blijven bij de rust.

Messaoudi: 8/10

Was zeer bedrijvig en dreigend vanop zijn flank. Kon een paar keer trappen, maar een goalgetter zal hij nooit worden. Was de beste man bij KV Kortrijk.

Moreno (68′): 5/10

Flitste bij momenten voorbij zijn tegenstander. Maar een constante in zijn spel leggen, dat blijft heel moeilijk voor de Colombiaan.

Herrmann (46′): 4/10

Onzichtbaar, een woord om de wedstrijd van Herrmann te omschrijven.

Selemani (68′): 6/10

Altijd gaat er dreiging uit van deze jongen. Probeerde een olympisch doelpunt te maken, zijn poging strandde tegen de paal.

Jonckheere (68′): 5/10

Toonde veel inzet, maar kon niet echt veel meer forceren.

Mbayo (68′): 5/10

Redelijk bleke invalbeurt, weinig geslaagde acties, weinig in beeld gezien.

Henen (84′) –

Viel te laat in voor een beoordeling. (JCS)