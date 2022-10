Matchrapport KVK: Elf strijders boekten prachtige overwinning tegen Antwerp

Zondagavond boekte KV Kortrijk een erg mooie overwinning tegen leider Antwerp. KVK was de eerste ploeg dit seizoen die punten kon afpakken van The Great Old. Een wereldse Selemani & een dolle Lamkel Zé zorgden mee voor de overwinning, maar de hele ploeg was op niveau.

Ilic: 7

De doelman behield de 2-0 aan de rust met enkele knappe reddingen in de eerste helft. Zal van enorm belang zijn de komende maanden.

Sych: 7

Een ontdekking. Zowel defensief als offensief een versterking. Een echt werkpaard, liep in minuut 88 nog zijn hele flank over en gaf alles.

Watanabe: 7

Topprestatie. Hield topschutter Janssen heel goed uit de match. Was sterk in de duels, maar ook in de opbouw heel verzorgd.

Radovanovic: 6

Iets minder aanwezig dan zijn Japanse collega, maar deed weinig mis. De passie die hij deelt met landgenoot Ilic na hij een schot afblokt is mooi. Een strijder.

D’Haene: 6

Deed wat hij moest doen. Kalmeerde Lamkel Zé waar nodig om een rode prent te vermijden. Op en naast het veld belangrijk voor de ploeg, daarom is hij aanvoerder.

Keita: 7

Zijn beste match tot nu toe. Bedankte voor zijn basisplaats met veel strijd en wil. Speelde met veel vertrouwen, dat zag je aan zijn acties en passing.

Tanaka: 7

Wat een kuitenbijter. Deinsde niet terug om in duel te gaan met de grotere Gerkens. Iemand waarop je als het moet 100 minuten of meer op kan rekenen.

Henen: 6

‘Een vreemde eend in de bijt’ in de basiself. Gaf zich 100% voor de ploeg, maar aan de bal kwam het er niet altijd uit. Leuke knokker wel om in je kern te hebben. Speelt beter met Selemani in zijn buurt.

Selemani: 7

Technisch bij de vijf beste spelers in de competitie. Dribbelde zich soms uit ruimtes die gesloten waren. Nu zijn focus weer vol op KVK staat nummer 2 op het wedstrijdblad, na Ilic.

Lamkel Zé: 7

Fenomenaal. Was niet eens de beste speler op het veld, maar zorgde voor iets speciaals. Speelde met tien keer meer energie dan gewoonlijk. Suste zijn ex-ploeg met een mooie assist en prima prestatie.

Avenatti: 7

Gleed slim voor Butez en kon zo de 1-0 scoren. Hield de bal vaak sterk bij om zijn ploegmaats te laten aansluiten op de counter.

Invallers:

72’ Messaoudi: 6

Zijn snelheid was meteen belangrijk op de counter, maar moet efficiënter worden of minder egoïstisch. Viel wel gretig in.

76’ Loncar: 6

Werd gebracht om de rust te bewaren en de zege binnen te halen. Kwam amper aan de bal, maar deed wat hij moest doen met zijn ervaring.

90’ Vandendriessche: viel te laat in voor een beoordeling.