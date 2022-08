Matchrapport KV Oostende: Donkergrijze kustploeg zonder uitschieters, een speler gebuisd

Laat de 0-1-nederlaag nu al de slechte wedstrijd van KVO’s seizoen worden. Te traag, geen combinaties, matige organisatie: tegen Sint-Truiden waren de lichtpunten zeer schaars. Alleen Ambrose en D’Haese wisten ietwat te charmeren, alle andere spelers mogen diep in de spiegel kijken.

Hubert 5

Na al het goede dat de doelman liet zien de afgelopen weken ging hij nu gruwelijk in de fout. Al had betere communicatie met z’n ploegmaats ook veel kunnen verhelpen. Had voorts geen werk op te knappen. Zonde.

Urhoghide 5

Zeer matige match. Bracht z’n keeper meermaals nét niet in de problemen met vele terugspeelballen. Was als rechtsvoetige links centraal in de defensie niet secuur in het inspelen.

Tanghe 5

Heeft al beter gespeeld. Slechte communicatie met Hubert. Trok daarna wel z’n streng, maar het kwaad was al geschied.

Katelaris 6

Stond oké in de duels en kan achteraan een meerwaarde zijn. Niet van de snelste.

Albanese 4

Kwam enkele keren goed tussenbeide, maar kende veel moeite met Hashioka. Speelde enkele keren slecht in en wrong twee countermogelijkheden vakkundig de nek om.

Amade 6

Bikkelhard, maar laat zich te makkelijk opnaaien. Werd gewisseld omwille van een gele kaart in de eerste helft.

Dewaele 6

Oké. Schuwde geen duel, maar kon in de omschakeling weinig bijbrengen. Sober debuut.

D’Haese 6

Lag aan de basis van het betere combinatiewerk in de tweede helft, maar kon de bakens niet verzetten.

Bätzner 5

Kon het tempo niet opdrijven en was niet de man van de beslissende pass zoals anders het geval. Nogal onzichtbaar.

Ambrose 6

Bleef werken en wroeten – som ook wat te veel met ‘kop in kas’. Beste Oostendenaar met twee schotjes tussen de palen.

Atanga 5

Slechtste wedstrijd tot dusver. Liep zich vaak vast, verloor het overzicht. Tijd voor bezinning.

Rocha 6

Verving Amade bij de rust. Bracht wat meer animo en schwung, maar ook niet meer dan dat.

Hornby 6

Viel in minuut 64 in voor Atanga. Toonde betrokkenheid en stelde zich aanspeelbaar op. Kan een nuttige pion worden.

McGeehan 6

Viel in minuut 64 in voor Bätzner. Bedrijvig. Mikte een kopkans in de slotseconden over, maar is natuurlijk geen specialist. Zorgde voor drive.

Capon 6

Viel in minuut 64 in voor Urhoghide. Zou volgende week wel eens kunnen starten. Probeerde als vice-kapitein het voortouw te nemen en vindt het goed met D’Haese.

Ndicka viel in de laatste minuten in en kent geen beoordeling.