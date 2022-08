Matchrapport KV Kortrijk: Ilic verdient stilaan een standbeeld

Club Brugge had geen topprestatie nodig om met 2-1 te winnen van KV Kortrijk. De Kerels durfden – vooral in de eerste helft – offensief weinig, maar zagen ondanks het verlies opnieuw de man van de wedstrijd aan hun kant: Marko Ilic. De Servische doelman behoedde zijn ploeg van een zwaardere nederlaag en hield ze zo in de wedstrijd, waardoor het nog bijna 2-2 werd.

Ilic: 8

Al heel het seizoen de beste man bij de Kerels. Stopte bijna alles wat op hem afkwam. Niets te verwijten bij de tegengoals, aan Ilic ligt de slechte seizoenstart zeker niet.

Watanabe: 6

Was opnieuw op weinig foutjes te betrappen. Is een verdediger waar je als coach op kunt rekenen.

Dessoleil: 6

Had maar twee luchtduels aan te gaan, maar won ze allebei. Laat zijn tegenstanders voelen dat hij aanwezig is. Blijkt een goeie aanwinst voor de defensie van de Kerels.

Radovanovic: 6

Lijkt na de transferheisa stilaan zijn oude niveau op te pikken. Blokte zes schoten van de thuisploeg af. Was wat slordig in de passing.

Selemani: 5

Moest als wingback fungeren en dat lag hem minder. Gleed na 3 minuten ongelukkig uit waardoor Jutgla de 1-0 voorbij Ilic kon schuiven. Zal zich volgende wedstrijd moeten herpakken, wil hij nog een transfer forceren.

Keita: 7

Alweer een goeie match van de jonge Malinees. Gaf uitstekende passes. Vergat te trappen wanneer Club hem liet wandelen door de verdediging.

Vandendriessche: 5

Werkte zich te pletter in zijn rentree in de basiself, maar had het enorm lastig met Vanaken en Nielsen. Heeft nog even tijd nodig om weer op topniveau te komen.

D’Haene: 6

Zette zich uitstekend door bij de gelijkmaker en behield het overzicht om Gueye de 1-1 voor te schotelen. Had het knap lastig met een sterke Skov Olsen.

Henen: 5

Kreeg voor het eerst zijn kans in de basis. Gaf een prima bal bij de gelijkmaker, maar speelde verder een bleke partij. Werd op het uur vervangen door Mbayo.

Messaoudi: 6

Verslikte zich vaak in zijn dribbels, kon zijn snelheid niet echt uitbuiten tegen Clinton Mata.

Gueye: 7

Betere prestatie van de spits, nam goed positie in bij zijn doelpunt. Kreeg de kans om een punt mee te nemen naar Kortrijk, maar zijn pegel spatte uiteen op de dwarsligger.

Invallers:

Avenatti: 6

Werd bij zijn rentree meteen gebruikt voor waar hij zo sterk in is: koppen. Bij een van zijn eerste balcontacten kopte hij bijna de 2-2 binnen.

Mbayo: 6

Kreeg een klein halfuur, maar overtuigen kon hij niet echt. Ondanks zijn gestalte wel sterk aan de bal.

De Bruyn: viel te laat in voor een beoordeling.

Challouk: viel te laat in voor een beoordeling.

(JV)