Matchrapport KV Kortrijk: Herrmann valt door de mand als centrumspits

Veel meer dan een zesje kunnen we niet geven aan spelers van KV Kortrijk. De wedstrijd had veel weg van een eindeseizoensmatch. Herrmann kreeg eens zijn kans, maar ontgoochelde andermaal in de punt van de aanval.

Ilic 6 Kwam bijna nooit in de problemen. Maakte het zichzelf wel even moeilijk door zijn controle te missen.

Watanabe 6 Beperkte zich tot zijn verdedigende taken. Is eigenlijk meer een centrale verdediger dan een back. Haalde een poging van Emond van de lijn.

Sainsbury 6 Ondervond niet al te veel moeilijkheden, maar dat had ook te maken met de onmondigheid van Standard.

Radovanovic 5 Verdedigde secuur, maar liet Amallah veel te veel ruimte toen hij de 0-1 kon maken.

Mehssatou 6 Voetbalt op jeugdig enthousiasme. Kon zich ook aanvallend wat uitleven.

Moreno 6 Begon aarzelend aan zijn partij, herpakte zich dan. Naarmate de partij vorderde, werd hij meer dreigend. Maar het ontbreekt dan aan de afwerking of de finale pass.

Sissoko 5 Veel inzet, veel duelkracht, maar zijn passes zijn soms te onzorgvuldig. Als hij dat nog kan verbeteren, zit er wel muziek in.

Kadri 5 Alle creatieve ideeën moesten van hem komen door de afwezigheid van Selemani.

Vandendriessche 5 Speelde zijn wedstrijd. Is gewoon een nuttige pion op het middenveld. Toch mag het iets meer zijn.

Mbayo (70’) 6 Was een van de betere bij KVK. Had er zin in. Moet toch nog proberen om efficiënter te worden in zijn acties.

Herrmann (57’) 4 Probeerde als targetman zijn steentje bij te dragen, maar verloor te vaak te gemakkelijk het leer. Kon een keer goed knallen, zag zijn poging voorlangs verdwijnen.

Messaoudi (57’) 5 Kwam Herrmann vervangen, maar echt veel kwam hij niet aan de bal.

Henen (70’) 5 Begon met veel goede moed aan zijn invalbeurt. Dribbelde zich meteen vast in de zestien. Heeft een klok van een naam, dan mag het wat meer zijn.

Palaversa (86’) – Viel te laat in voor een beoordeling.

Benchaib (86’) – Viel te laat in voor een beoordeling. (JC)