Matchrapport KV Kortrijk: bleke prestatie in Jan Breydel

KVK kan een deelname aan de play-offs nu helemaal vergeten na de nederlaag tegen Cercle Brugge. De Kerels leverden een bleke prestatie af.

Onze quoteringen:

Ilic: 6

Kon zichzelf alweer niet veel verwijten. Was kansloos bij de tegengoals.

Reynolds: 4

Werd bij de rust al gewisseld. Acteerde te zwak en liep achter de feiten aan.

Sainsbury: 6

Was de betere van de twee centrale verdedigers, maar had het niet onder de markt tegen Denkey en Matondo.

Radovanovic: 5

Acteert al een paar weken op een iets lager niveau. Moet zich dringend herpakken, want hij kan beter.

Mehssatou: 6

Deed gewoon voort op het elan dat hij was ingeslagen bij zijn debuut tegen Union. Frisse voetballer, met veel goesting.

Vandendriessche: 5

Beging de penaltyfout. Kwam soms een stapje te laat en daardoor onderging KVK het spel.

Palaversa: 5

Werd gewisseld rond het uur omdat Belhocine nog iets wilde forceren. Bleke partij van de Kroaat.

Kadri: 4

Is een leuke voetballer, maar was weinig succesvol in zijn acties. Leed soms heel storend balverlies.

Moreno: 3

Ook hij kan veel beter. Zijn flitsen blijven gewoon achterwege. Liep zich veel te vaak vast door te veel hooi op zijn vork te nemen.

Messaoudi: 6

Werkte zich te pletter, maar moest het stellen met bijzonder weinig bruikbare ballen. Zo kun je weinig forceren.

Selemani: 6

De spelmaker van KVK probeerde wel, maar als zijn vizier niet helemaal scherp staat, wordt het heel lastig voor de Kerels om een goaltje te maken.

Invallers:

Rougeaux: 5

Kwam de ondermaatse Reynolds vervangen. Trok iets beter zijn streng, maar kon toch niet vermijden dat er twee doelpunten werden geslikt.

Badamosi: 5

Moest voor extra aanvallende dreiging zorgen, maar al te veel haalde dat niet uit.

Jonckheere:

Viel te laat in voor een beoordeling.

Mbayo:

Viel te laat in voor een beoordeling.

