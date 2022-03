Matchrapport Essevee: winst zonder uitschieters

Niet met het allermooiste voetbal, wel met het efficiëntste. Zulte Waregem won afgelopen week het levensbelangrijk duel tegen rechtstreeks concurrent Seraing. Essevee gunt zichzelf, met zijn eerste overwinning van het nieuwe jaar, wat ademruimte in de strijd om het behoud.

Sammy Bossut6/10

Kwam weer in doel nadat Bostyn geblesseerd uitviel. Normaal komt hij als doelman vrij goed uit te voeten, maar deze keer viel dat wat tegen.

Laurens De Bock 6/10

Geen opvallende match van de kapitein. Stond bij momenten goed op te letten.

Ewoud Pletinckx 5/10

Nam na 7 minuten al een gele kaart doordat hij gefrustreerd was. Speelde voor de rest een solide match.

Timothy Derijck 6/10

Speelde zijn beste wedstrijd sinds zijn terugkeer naar de Gaverbeek.

Alessandro Ciranni 6/10

Veel van zijn dieptepasses kwam niet aan bij zijn ploeggenoten. Voor de rest een oke match.

Jean-Luc Dompé 5/10

Was een schim van zichzelf. Kon geen enkele keer zijn duivels ontbinden en verslikte zich meermaals in zijn dribbels.

Idrissa Doumbia 7/10

Verdeelde het spel prima. Was betrokken in het doelpunt van Vossen. Soms was hij nog wat te nonchalant.

Ibrahima Seck 5/10

Geen opvallende match van de Senegalees.

Dion De Neve5/10

Vocht voor iedere bal, maar kon zich niet vaak doorzetten. Zijn lichaamsbouw speelt een groot part in duels.

Jelle Vossen7/10

Werkte hard voor het team en beloonde zijn basisplaats met een doelpunt. Toont de strijdlust die Essevee mist.

Zinho Gano 5/10

Betrokken in de 1-0, maar daar blijft het ook bij. De boomlange spits blijft een goed aanspeelpunt in de opbouw.

Dion Cools – Geen beoordeling

Dereck Kutesa – Geen beoordeling