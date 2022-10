Matchrapport Essevee: Sterke beer Offor toont zijn potentieel

Mbaye Leye schudde zijn troepen dooreen voor de derby op KVK. Maar liefst zes wissels voerde de veldheer van Essevee door. Bostyn deed het prima, verloren zoon Gano viel in en scoorde. De man van de match was Chinoso Offor. De Kerels kregen de sterke beer niet van de bal gezet. Offor pikte ook zijn eerste goaltje mee in Waregemse loondienst.

Bostyn 7: kwam in de ploeg ten nadele van Bossut. Pakte uit met enkele prima saves en toonde waarom hij onder de lat stond.

Ciranni 6: werklust, grinta. Dat willen we meer zien van de rechtsachter.

Derijck 7: was de leider achterin, stuurde en vuurde zijn troepen aan. Toonde een goede mentaliteit.

Willen 6: ongelukkig bij de tegengoal. Betaalt soms nog wat leergeld en is ook nog piepjong met zijn 19 jaar.

Miroshi 6: stond voor de gelegenheid op de linksachter door de blessure van Drambaiev. Soms iets te onstuimig in de duels.

Tambedou (69’) 7: is een ware versterking voor Essevee. Is overal op het middenveld. Viel uit met een pijntje. Hopelijk valt de schade mee.

Rommens 7: speelde zijn wedstrijd op het middenveld. Lag twee keer aan de basis van een doelpunt via puike hoekschoppen.

Vigen (78’) 6: werkte hard, maar technisch is hij toch beperkt. Raakte ook de lat met een volley.

Fadera 7: was een dreiging voorin en wurmde zich tussen de verdedigers door. Lokte ook een penalty uit.

Offor (84’) 8: toonde waarom hij gehaald is. KVK had enorm veel last met hem en hij pikte ook zijn goaltje mee.

Vossen (78’) 7: droeg de aanvoerdersband en deed zijn stinkende best. Kwam beter tot zijn recht naast de sterke Offor.

Sormo (69’) 6: maakte zijn terugkeer en dat was even geleden. Speelde afgelopen jaar amper één helft. Liet zich niet van de wijs brengen en knokte mee.

Sissako (78’) – Viel te laat in voor een beoordeling.

Ndour (78’) – Viel te laat in voor een beoordeling.

Gano (84’) – Viel te laat in voor een beoordeling. (JCS)