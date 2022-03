Matchrapport Essevee: Opnieuw veel gebuisden na late nederlaag

Zulte Waregem verloor afgelopen weekend in de slotseconden van AA Gent. Dat levert opnieuw veel buizen op.

Sammy Bossut 6/10

Pakte enkele malen uit met goede saves op schoten van Hjulsager en Depoitre. Toont aan nog altijd een betrouwbaar sluitstuk te zijn. Kon niet veel doen aan de twee tegendoelpunten.

Alessandro Ciranni 3/10

Geen opvallende wedstrijd van de rechtsachter. Geniet nog altijd de voorkeur op Cools.

Timothy Derijck 3/10

Liet zich bij het openingsdoelpunt te makkelijk aftroeven. Nam bovendien zijn derde gele kaart bij Zulte Waregem in negen wedstrijden.

Ewoud Pletinckx 5/10

Liet zich samen met Derijck te makkelijk vangen bij de 1-0. Voor de rest speelde hij een verdienstelijke wedstrijd.

Laurens De Bock 5/10

Stond enkele malen goed in de weg om een doelpunt te voorkomen.

Frank Boya 3/10

Kwam in het basiselftal voor Seck, maar liet geen blijvende indruk na. Liep en verloor de bal te vaak.

Idrissa Doumbia 3/10

Vorige week een van de beste, nu een van de zwakste.

Jean-Luc Dompé 5/10

Was enkele malen gevaarlijk op vrije trap en dribbels.

Dion De Neve 4/10

In het wedstrijdbegin viel hij op met enkele goede verdedigende acties. Werd onzichtbaar naarmate de wedstrijd vorderde.

Zinho Gano 3/10

Scoorde uit buitenspel, maar dat was ook al. Voor de rest was het een van zijn zwakste wedstrijden in het shirt van Essevee.

Jelle Vossen 6/10

Trapte na een schot op de paal de 1-1 binnen. Werkte hard voor het team en ging mee achterin verdedigen.

Abdoulaye Sissako 4/10

Geen opvallende invalbeurt, maar trapte wel op de lat.

Dereck Kutesa – geen beoordeling

Te korte invalbeurt.

Ibrahima Seck – geen beoordeling

Te korte invalbeurt.