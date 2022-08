Matchrapport Essevee: de hand van Leye brengt Essevee weer in de match

We keken even raar op, toen Leye na tien minuten in de tweede helft Dompé naar de kant haalde en verdediger Tsouka inbracht. Essevee stond 1-0 op achterstand. Leye ging met drie centraal achterin gaan spelen. Dat rendeerde. Zulte Waregem kwam weer in de match en kon zelfs de gelijkmaker scoren. De mentaliteit zit goed, de werklust ook. Het kan een leuk seizoen worden voor de Boeren. Met 4 op 9 na wedstrijden tegen Seraing, op Antwerp en op Club Brugge kan de seizoenstart geslaagd genoemd worden.

Bossut 6: kwam enkele keren gepast tussen. Betrouwbaar en las het spel prima.

Ciranni 5: leverde twee keer pardoes in bij de tegenstander. Moet toch beter gaan opletten met zijn risicovolle acties.

Tambedou 7: blijft al het goede bevestigen. We twijfelen er zelfs aan of hij niet beter als centrale verdediger zijn carrière uitbouwt, in plaats van als middenvelder.

Lopez 5: liet zich soms aftroeven op snelheid. Probeerde dat te compenseren met positiespel.

Drambaiev (80’) 7: kreeg veel ruimte, maar werd niet genoeg gevonden. Als hij dan in stelling kwam, was het bingo met de gelijkmaker.

Sissako 7: zorgde ook voor rust op het middenveld, knapte heel veel werk op en was nuttig bij het recupereren.

Rommens 6: draaischijf op het middenveld. Soms te onzuiver wanneer hij vooruit speelde.

Vigen (67’) 5: liep veel gaten dicht, maar kon zich niet echt onderscheiden. Kwam in de ploeg door de schorsing van Miroshi.

Fadera (80’) 5: moet zijn controles beter verzorgen. Door de technische fouten kon hij zijn acties niet altijd goed doorzetten. Zorgde wél voor de assist, die was prima op maat.

Vossen (67’) 6: fungeerde vaak als aanspeelpunt. Moest veel ballen afleggen zodat de ploeg kon opschuiven. Werkte keihard en viel uit met een pijntje.

Dompé (55’) 5: liet na om twee grote kansen om te zetten in goals. Was minder efficiënt dan we van hem gewoon zijn.

Tsouka (55’) 6: ging mee centraal achterin postvatten. Toonde zich erg volwassen in de duels.

Braem (67’) 5: had het lastig met het niveau, won wel een paar duels, maar liep vaak achter de feiten aan.

Sangaré (67’) 5: bracht frisheid in de ploeg. Veel kon hij evenwel niet meer forceren.

Willen (80’): Viel te laat in voor een beoordeling.

Hallaert (80’): Viel te laat in voor een beoordeling. (JCS)