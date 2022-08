Matchrapport Club Brugge: Invaller uitblinker bij landskampioen

Eindelijk een eerste referentiematch van de landskampioen, duidelijk merkbaar ook in onze scores.

Simon Mignolet: 6

Had een rustige avond op Den Dreef. Kwam één keer goed weg toen hij een bal verkeerd inschatte, voor de rest weinig te doen.

Abakar Sylla: 7

Kwam voor het eerst aan de aftrap maar dat was niet te merken. Een vrij degelijke prestatie, werd wel geholpen door de VAR toen zijn slechte inspeelpass een tegengoal opleverde.

Brandon Mechele: 7

Lijkt stilaan zijn draai te hebben gevonden, soeverein in de verdediging.

Clinton Mata: 7

Op zijn Mata’s, stevig in de duels en moeilijk van de bal te zetten.

Dennis Odoi: 7

Na probeersel met Mbamba en Balanta lijkt Hoefkens zijn zes gevonden te hebben, schakelpunt tussen verdediging en middenveld.

Casper Nielsen: 7

Zijn beste prestatie in blauw-zwarte loondienst, opende de score en infiltreerde erg vaak in de grote rechthoek.

Hans Vanaken: 6

Speelde op zich wel een goede partij maar liet tot twee keer toe na om te scoren vanop de stip, niet van zijn gewoonte.

Bjorn Meijer: 6

Defensief niks op aan te merken maar in aanvallend opzicht te weinig, kiest te vaak voor een pass achteruit in plaats van de actie te maken of een voorzet te geven.

Andreas Skov Olsen: 6

Nog voor de rust gewisseld met een blessure, had al een paar keer een gevaarlijke actie opgezet.

Kamal Sowah: 8

Wilde zich tonen tegen zijn ex-ploeg en deed dat ook, deed veel defensief werk en gaf een prima assist op de 0-2.

Ferran Jutgla: 8

Scoren, wroeten, werken. De Spanjaard heeft de ideale mix van techniek en werkkracht. Prima afwerking bij de tweede treffer.

Invallers

Noa Lang: 9

Prima invalbeurt van de Nederlander. Beweeglijk, nauwelijks van de bal te zetten en tot twee keer toe een strafschop uitgelokt. De scouts zullen driftig genoteerd hebben.

Cyle Larin: 6

Kreeg twintig minuten maar toen was de wedstrijd al gespeeld, zoekt nog zijn draai in het elftal.

Lynnt Audoor: 6

Twintig minuten onbetaalbare ervaring met het eerste elftal, speelt met veel flair.

Sandra: /

Viel in blessuretijd in.