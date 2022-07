Matchrapport Club Brugge: één grote onderscheiding maar ook een buis

Met de hakken over de sloot hield Brugge de drie punten thuis tegen Genk in de openingspartij van de nieuwe competitie.

Ons oordeel…

Simon Mignolet: 9

Outstanding, blijft doorgaan op zijn hoge niveau waarmee hij de play-offs afsloot. Hield Brugge voor de rust met meerdere reddingen in de partij.

Stanley Nsoki: 5

Was er een paar wedstrijden niet bij wegens schorsing en waande zich precies nog in voorbereidingsmodus. Nonchalant en weinig steun verlenend aan zijn medeverdedigers.

Brandon Mechele: 4

Dramatisch voor rust, liet zich makkelijk ringeloren bij de eerste tegentreffer. Had meer dan de handen vol met Dessers en verspeelde een paar keer knullig de bal maar speelde na rust wel degelijk.

Clinton Mata: 7

De uitblinker in de driemansdefensie. Moest meerdere keren gepast tussenkomen na aarzelen van Mechele en Nsoki. Vreemd dat geen enkele topclub zich ondertussen gemeld heeft voor hem.

Bjorn Meijer: 5

Had het lastig om zich in de partij te knokken. Op aanvallend vlak brengt hij te weinig, zal wellicht uit de ploeg vallen wanneer Buchanan terug fit is.

Noah Mbamba: 5

Stond te zwalpen tussen verdediging en middenveld, liep vaak rond in niemandsland. Werd bij de rust geslachtofferd voor de zwakke eerste helft van zijn team.

Ruud Vormer: 5

Begon goed aan de partij maar deemsterde, net zoals vorige week, weg. Heeft meer en meer moeite om alles te belopen met flink wat gaten op het middenveld tot gevolg.

Hans Vanaken: 7

Voor de rust nauwelijks betrokken in de partij, na de rust wel weer op zijn gebruikelijke niveau. Scoorde de belangrijke gelijkmaker.

Andreas Skov Olsen: 8

Wellicht de man met de beste traptechniek van de competitie, twee loepzuivere doelpunten. Steeds aanspeelbaar en altijd op vinkenslag.

Noa Lang: 5

Wilde zich maar al te graag bewijzen in de hoop een transfer af te dwingen, was echter erg ongelukkig in zijn acties.

Ferran Jutgla: 8

Een gesel voor de verdediging. Werkt, loopt en zwoegt maar koppelt dit ook aan een goede techniek en voetbalverstand. Twee mooie assists, ontbrak zelf wat geluk om te scoren. Met die ingesteldheid wordt hij weldra een publiekslieveling.

Invallers

Eder Balanta: 6

Kwam erop bij de rust om de kloof tussen verdediging en middenveld te stelpen, speelde een degelijke partij.

Eduard Sobol: 6

Verving Meijer op het uur om zijn loopvermogen op de flank uit te spelen.

Casper Nielsen: 6

Debuteerde op het uur, probeerde onmiddellijk indruk te maken op het Brugse publiek maar forceerde te veel.

Cyle Larin: 4

Kreeg tien minuten maar was bijna de schlemiel na zijn gemiste strafschop.

Kamal Sowah: geen beoordeling.