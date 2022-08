Matchrapport Cercle Brugge : wordt scoren een probleem voor groen-zwart?

Standard- Cercle was een wedstrijd zonder echt veel doelrijpe kansen. En als groen-zwart er dan toch één had, vergat Denkey om te besluiten. Eén goal in drie matchen is te weinig om eventueel de top acht te ambiëren. Een scorende spits wordt stilaan welkom. Standard vond wel twee keer de weg naar doel, van op elf meter en kon zo de drie punten thuishouden.

Majecki: 6.

De Pool kon zich niet onderscheiden, maar kreeg daar ook geen kans toe. Hij moest zich wel twee keer omdraaien na twee penaltydoelpunten waarbij hij evenveel op het verkeerde been werd gezet.

Decostere: 5.

Leed voorafgaand aan de fout waaruit de tweede strafschop kwam balverlies. Aanvallend te weinig impulsen. Vervangen in minuut 75 door de debuterende Braziliaan Heitor.

Popovic: 6.

Keerde terug uit schorsing en nam de plaats in van de lang geblesseerde Utkus. Was achterin misschien het meest op niveau.

Daland: 5.

Wisselt te veel goede en mindere prestaties af. Tegen Anderlecht was hij de week voordien veel beter en meer zichtbaar in de defensie. Liet zich te gemakkelijk uitspelen voorafgaand aan de tweede penaltyfase. Al was de fout hierna van Lopes Da Silva wel licht.

Torres: 5.

Teerde wellicht nog een beetje op zijn succes van de week voordien. Zorgde wel voor een goede voorzet tot bij Somers. Na die zijn tussenkomst met de borst had Denkey altijd moeten scoren. Mocht een kwartier voor tijd plaats ruimen voor Velkovski. De Bulgaar die in het tussenseizoen mocht vertrekken.

Da Silva Lopes: 7.

Er zat teveel ruimte tussen de linies en hij probeerde dit zoveel als mogelijk goed te maken. Misschien wel de beste man bij Cercle, al verdiende die titel eigenlijk niemand.

Van der Bruggen: 5.

Een ongelukkige match voor de aanvoerder die een kwalijke trap kreeg op de knie en aan de rust moest vervangen worden. Hij onderging een scan. Het resultaat is er nog niet en het is afwachten of hij woensdag na een rustdag de training kan hervatten.

Hotic: 5.

Kreeg maar weinig een voet aan de grond op Sclessin. Als waterdrager binnen zijn ploeg stond hij wellicht ook droog.

Denkey: 4.

Om tactische redenen bleef Ueda op de bank. De Togolese spits kreeg de voorkeur en

had de aansluitingstreffer aan de voet. Maar kon opnieuw niet scoren. Hij blijft krediet krijgen, maar één doelpunt of meer van de spits blijft (voorlopig) uit.

Deman: 5.

Zorgde niet echt voor dreiging voorin. Ook de druk op de tegenstander verliep wat minder. Werd met een gescheurde en een bloedende lip een kwartier voor tijd vervangen.

Somers: 5.

Zorgde voor een goede assist bij de doelpoging van Denkey, maar deelde verder in de malaise van zijn ploeg die toch zeer slap voor de dag kwam.

Invallers:

Vanhoutte: 6.

De betere speler van de vijf die van de bank kwamen.

Kehrer 5.

Kwam in de plaats van Denkey. Maakte zo zijn debuut in het Belgische voetbal. Maar het was niet meer dan dat.

Ueda:5.

Is een speler voor de toekomst. Van de Japanner mocht je na zijn invalsbeurt niet verwachten dat hij persoonlijk de ploeg zou rechttrekken.

Velkovski: geen beoordeling.

Heitor: geen beoordeling.

(AC)