Matchrapport Cercle Brugge: veel loopwerk, weinig gevaar

Cercle Brugge verloor op bezoek bij Racing Genk met het kleinste verschil, maar maakte weinig kans op meer. Inzet was er genoeg bij groen-zwart. Voetballend, en vooral combinerend, kan het nog stukken beter en voorin zoeken ze nog steeds naar het juiste aanspeelpunt.

Majecki: 5

Ging niet echt vrijuit bij de eerste tegengoal. De tweede was opnieuw een penalty.

Decostere: 5

Had op zijn flank een lastige klant aan Trésor en de mee opkomende Arteaga. De West-Vlaming is door de vervanging van Daland na vijf speeldagen nu nog de enige met de maximale speeltijd.

Popovic: 5

Matige match. Laat zich soms iets te gemakkelijk passeren.

Daland: 6

Bij momenten secuur in de verdediging. Kreeg in het slot een duidelijke elleboogstoot in het gelaat en moest totaal groggy worden vervangen.

Torres: 4

Na zijn goede prestatie tegen Anderlecht, nu aan zijn derde mindere wedstrijd toe. Zeer slap verdedigd bij de eerste goal en veroorzaakte onnodig een strafschopfout waarna Genk opnieuw op voorsprong kwam.

Da Silva Lopes: 7

Week na week behoort hij tot de betere spelers, een draaischijf op het middenveld. Opvallend: nog geen enkele gele kaart tot nu toe. Het is ooit anders geweest.

Vanhoutte: 6

Kreeg opnieuw het vertrouwen na zijn eerste basisplek de week voordien. Deed wat hij moest doen in het middenveld.

Hotic: 5

Blijft op zoek naar zijn beste vorm. Als hij niet draait, gaat dit duidelijk ten koste van de ploeg.

Ueda: 5

Kon zich opnieuw weinig manifesteren. Hij zou wel eens een lange(re) aanpassingsperiode kunnen nodig hebben, zowel als enige Japanner in het team als daarbuiten.

Deman: 7

Zijn ploeg kon amper voor gevaar zorgen. Eén keer lukte het wel en hij kon na doorzetten van Denkey voor de gelijkmaker zorgen.

Somers: 5

Eén van zijn mindere matchen tot nu toe dit seizoen. Terecht vervangen tijdens de rust.

Wisselspelers:

Heitor: 5

Kwam na een uur in de plaats van de slappe Torres, maar veel meer dan dat was het niet.

Denkey:7

Moest eigenlijk altijd aan de match beginnen, terecht ingebracht bij aanvang van de tweede helft en hij zorgde meteen voor een gewonnen duel en een assist. Dit was de aanloop naar een betere tweede helft.

Sampers en Ravych: geen beoordeling

