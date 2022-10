Matchrapport Cercle Brugge: Terug naar af na goede prestatie in Gent

Een week na de goede prestatie in Gent, die dit seizoen pas voor een tweede driepunter zorgde, is groen-zwart na het verlies bij Union terug met de voeten op de grond. Cercle staat nu voor enkele wedstrijden waar er moét gewonnen worden om voor de rest van het seizoen niet echt in de problemen te komen.

Majecki: 6.

Er zit nog steeds geen constante in zijn spel. De Poolse international krijgt veel kritiek van de Cerclefans. Bij de eerste vroege goal van Union trapte hij verkeerdelijk in. Hield zijn ploeg in de slotfase wel in de match.

Popovic: 6.

Speelde zijn wedstrijd, niet meer dan dat. Mist aan precisie.

Marcelin: 6.

Opnieuw naast Popovic en Daland met drie achterin. Had vlak voor rust een goede mogelijk om na een hoekschop te scoren.

Daland 5.

Opnieuw niet bepaald zijn beste match. Zoekt nog naar de vorm van vorig seizoen.

Ze hadden achterin een kwaaie klant aan Simon Adingra.

Somers 5.

Is aanvallend ingesteld en je moet hem geen defensieve taken geven. Niet scherp genoeg in de twee acties langs zijn flank waar een doelpunt van kwam. Had zelf ook een unieke mogelijkheid om te scoren.

Torres: 5.

Nam de linkervleugel voor zijn rekening waar toch zeer weinig gevaar van kwam. Werd aan de rust vervangen.

Da Silva Lopes: 6.

Kon bij momenten goed infiltreren, ook bij de goal die jammerlijk niet meer opbracht.

Vanhoutte: 5.

Kreeg opnieuw het vertrouwen in de plaats van Van der Bruggen die met zijn ervaring zelfs niet in actie kwam. Vanhoutte kreeg opnieuw een gele kaart en werd dan na ruim een uur vervangen.

Hotic: 5.

Kon zijn goede prestatie van de week voordien niet evenaren, maar dat was ook de verdienste van Union.

Deman: 6.

Opnieuw veel loopwerk tussen de lijnen en hoog storend, maar weinig dreigend.

Denkey: 5.

Was de week voordien overal voorin te vinden. Nu was het toch wat minder. Kon in een dolle slotfase zijn stempel niet echt drukken.

Wisselspelers:

Ueda: 5.

Kan nog altijd niet bekoren. De goals moeten ook van hem komen. Had een zeer goede mogelijkheid op 2-2, waar hij toch meer mee kon doen.

Francis: 6.

Kwam na ruim een uur in de plaats van Vanhoutte, om iets aan de achterstand te doen. Voetbalde niet onopgemerkt.

Gboho: 7.

Bedankte voor zijn invalbeurt met zijn eerste goal voor Cercle. Hopelijk nu meer van dat.

(ACR)