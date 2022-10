Matchrapport Cercle Brugge: Popovic scoort en laat niet tegenscoren

Cercle bracht vanuit Seraing drie belangrijke punten mee naar Brugge. Muslic kan zo met een zes op negen een mooi rapport voorleggen. Vrijdagavond is er al opnieuw een match voor groen-zwart, de derde op zes dagen. De trainer denkt eraan om misschien met een paar spelers te roteren.

Majecki: 6.

Hield de nul al was dat de verdienste van de ganse ploeg.

Popovic: 7.

De prestaties van de Serviër gaan in stijgende lijn. Speelde wellicht zijn beste match tot nu toe, waarin hij net als vorig jaar op Seraing kon scoren. Nu leverde het in tegenstelling tot dan wel drie punten op.

Ravych: 6.

De jonge West-Vlaming uit Kuurne mocht een eerste keer in de basis starten en deed dat naar behoren. Hij verving Marcelin die niet honderd procent fit was, maar vrijdag kan de Fransman opnieuw aansluiten.

Daland 6.

Speelde met drie centraal achterin opnieuw zijn wedstrijd. Liet de Luikse aanvallers weinig tot in de buurt van het Cercledoel komen.

Somers 6.

Deed opnieuw veel loopwerk. Zorgde voor een knappe assist bij de enige goal die ook de winst opleverde. Werd in de toegevoegde tijd vervangen door Decostere. Die kreeg opnieuw enkele minuten, maar is tegen Charleroi opnieuw niet geselecteerd.

Da Silva Lopes: 7.

Voetbalde opnieuw zeer secuur. Iemand die je als middenvelder niet kan missen. Hij heeft ondertussen na Hotic het meeste speelminuten achter zijn naam.

Vanhoutte: 6.

Opnieuw hardwerkend. Hij werd na een uur wellicht uit voorzorg vervangen omdat hij met geel achter zijn naam stond.

Hotic: 5.

Heeft nog steeds moeite om een constante in zijn spel te leggen. Na een knappe match in Gent en een goede tegen Eupen was het nu toch weer wat minder. Al weet de tegenstander ook reeds wat voor een speler hij is.

Deman: 7.

Opnieuw veel loopwerk tussen de lijnen en hoog storend.

Ueda: 6.

Liet op een moeilijk bespeelbaar veld enkele goede dingen. Tot scoren kwam hij echter niet.

Denkey: 5.

Kreeg weinig ruimte, zat goed in de tang bij verdedigers van Seraing en kon in tegenstelling tot de vorige wedstrijd geen doelpunt prikken.

Wisselspelers:

Francis: 6.

Kwam opnieuw na ruim een uur in de plaats van Vanhoutte en deed dat goed. Voor op die positie bleef Van der Bruggen op de bank.

Gboho: 6.

Mocht na 69 minuten Hotic in zijn rol aflossen en deed dat goed. Al kreeg hij van de coach meer defensieve taken.

Velkovski, Kehrer en Decostere: vielen te laat in voor een beoordeling.

(ACR)