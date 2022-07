Matchrapport Cercle Brugge: Popovic had beter moeten weten na zijn eerste geel

Cercle Brugge speelde op promovendus Westerlo op de openingsspeeldag een snertmatch en verloor verdiend met 2-0. Het ontbrak groen-zwart aan structuur en controle. Het gebruikelijke spel en zelf druk ontwikkelen lukte niet. En na een halfuur dan nog een rode kaart, wat niet echt slim was van Popovic.

Warleson: 7

Had zonder die uitsluiting en de twee te vermijden tegengoals de matchwinnaar kunnen worden. De Braziliaan liet zien dat hij de concurrentie wil aangaan met de nieuwe Poolse doelman Radoslaw Majecki en behoedde zijn ploeg van een groter verlies.

Decostere: 5

Had de handen vol met de dubbele flankbezetting bij Westerlo en vooral met Bruggeling Thomas Van den Keybus.

Popovic: 4

Liet zijn ploeg in de steek. De eerste fout was licht voor een gele kaart. De tweede was er over en bijzonder dom van de centrale verdediger.

Daland: 5

Bij momenten kan zijn uitvoetballen zo veel beter. Te licht en niet scherp in de duels. Vooral bij de eerste goal kon hij tot twee keer toe meer zijn voet zetten. Bij de tweede goal vergat hij Vetokele in zijn rug.

Miangue: 6

Speelde een degelijke wedstrijd. Zijn verre inworpen, daar kan voorin meer mee gedaan worden.

Da Silva Lopes: 5

De middenvelders hadden weinig in de pap te brokken. Dat was ook de verdienste van Westerlo dat vooral voor snelle flankveranderingen zorgde.

Van der Bruggen: 5

In de tweede helft was er een half misverstand met Daland waardoor er na balverlies van hem plots een enorme boulevard open lag. Een betere communicatie is hier op zijn plaats.

Hotic: 5

Kan Xavier Mercier opvolgen als assistkoning, maar hij moet dan wel zoals vorig seizoen in functie van de ploeg spelen. Ook hij kreeg zelfs geen bal tussen de palen.

Ueda: 5

Matige match van de Japanner. Heeft nog aanpassing nodig. Hij wordt graag diep gestuurd. Daar was weinig van te merken, vooral bij zijn eigen ploegmaats. Met tien moest hij teveel terugzakken.

Denkey: 5

Slappe partij van de Togolese spits. Er wordt dit seizoen meer van hem verwacht, maar dan zal hij beter moeten doen. Terecht vervangen na de rode kaart voor Popovic.

Somers: 5

Onopvallende wedstrijd. Liep achter vele ballen bij de thuisploeg, maar veel bracht dit niet op.

Invallers

Vanhoutte: 6

Op het uur ingevallen voor Van der Bruggen die op zijn beurt naar de kant ging. Misschien wel uit vrees voor een tweede gele kaart. Zijn vervanger kon met tien zelf niets forceren.

Utkus:5.

Viel in na de rode kaart. Liet zijn tegenstander bij de eerste goal teveel aan vrijheid. Daarna niet gretig genoeg om een basisstek te kunnen veroveren.

Deman: 5.

Kwam na een uur in de plaats van Somers om hetzelfde te doen. Meer of iets creatievers zat er echter niet in. Mag bij momenten zijn vizier beter richten.

Torres: geen beoordeling. (ACR)