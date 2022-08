Matchrapport Cercle Brugge: nieuwe veldbezetting verdiende meer

Cercle Brugge speelde tegen Zulte Waregem in een 4-2-2-2 met voorin voor de eerste keer Denkey naast Ueda in de ploeg. Dit zorgde voor meerdere doelkansen waar het geluk wat ontbrak. Maar scoren blijft moeilijk voor groen-zwart. Al speelde de Japanse nieuwkomer zijn beste match tot nu toe.

Majecki: 5

Ging net als in Genk opnieuw niet echt vrijuit bij de tegengoal. Dat gaf de Pool achteraf ook toe aan de trainer die dit ook had opgemerkt.

Decostere: 5

Te weinig aanvallende impulsen. Bij de tegengoal die na een verre uittrap van Bossut begon, wisten zowel hij als Van der Bruggen niet precies goed wat te doen. Werd in het slot vervangen door de Braziliaan Heitor.

Popovic: 5

Matige match. Laat zich soms iets te gemakkelijk passeren. Kiest meteen teveel voor de lange bal.

Daland: 7

Met Ueda de betere speler bij groen-zwart. Staat pal achterin, laat weinig passeren. Uitverdedigen kan beter.

Torres: 5

Opnieuw iets beter op zijn flank. Al maakt Miangue opnieuw zijn opwachting. Deed de bal bij de tegengoal lichtjes van richting veranderen.

Da Silva Lopes: 6

Wordt vaak vergeten wat hij voor de ploeg kan betekenen. Was net als de ploeg in de tweede helft in mindere doen.

Van der Bruggen: 5

Kreeg opnieuw het vertrouwen van de trainer. Maar kan met zijn ervaring beter op die positie.

Hotic: 6

Was wat op zoek naar zichzelf. Dit keer op een andere positie lukte het beter.

Somers: 5

Met Hotic net achter de twee spitsen geposteerd. Trapte een bal op de paal en uit eenzelfde positie op de doelman. Werd na ruim een uur vervangen door nieuwkomer Francis.

Ueda: 7

Het was wat wachten. Nu toch een puike match van de Japanse aanvaller. Scoorde voor de eerste keer en ook niet de laatste keer als hij dit niveau kan aanhouden.

Denkey: 6

Speelde voorin naast Ueda en beiden konden elkaar bij momenten ook goed vinden. Een bewijs was de goal na een afleggertje van de Togolees.

Wisselspelers:

Francis: 5

Pas een week bij Cercle. Hij kwam in de plaats van Somers, maar kon weinig of een andere inspiratie brengen voorin.

Heitor en Wilke : geen beoordeling. (ACR)