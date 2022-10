Matchrapport Cercle Brugge : Kévin Denkey man van de match

Scoren leek tot dusver, met uitzondering van de match in Gent, een probleem voor Cercle Brugge. Tegen Eupen legde groen-zwart er vijf in het mandje en dat was niet eens overdreven. De Togolees Kévin Denkey scoorde drie keer.

Majecki: 6.

De Pool had weinig op te knappen. Moest slechts een keer goed in actie komen op een afstandsschot. Zijn uittrappen kunnen beter.

Popovic: 7.

Zijn beste wedstrijd tot nu toe. Kopte goed in op een hoekschop die Denkey in de rebound kon binnentikken.

Marcelin: 5.

Technisch goed, maar zoekt nog naar zijn beste vorm. Deed een onnodige fout waardoor Eupen een penalty kreeg.

Daland 6.

Speelde zijn wedstrijd. Werkte hard en blijft een betrouwbare speler achterin.

Somers 6.

Als wingback op rechts zijn beste prestatie tot nu toe. Dook geregeld de zestien binnen wat voor hem goed was voor een goal.

Da Silva Lopes: 7.

Kon bij momenten opnieuw goed infiltreren, wat op een bepaald moment goed was voor een strafschop, maar Hotic besloot naast.

Vanhoutte: 7.

Knappe match op het middenveld van de Kortrijkzaan. Hardwerkend. Hij werd na een uur uit voorzorg vervangen omdat hij in de eerste helft een tik had gekregen.

Hotic: 6.

Opnieuw goed voor twee assists. Zijn strafschop zag hij aan de verkeerde kant van de paal gaan.

Deman: 7.

Opnieuw veel loopwerk tussen de lijnen en hoog storend. Kon in tegenstelling tot de vorige wedstrijden als wingback op links nu wel voor enige dreiging zorgen.

Ueda: 7.

Liet enkele goede dingen. Zijn intikker, randje buitenspel, in een tijd op aangeven van Deman was knap.

Denkey: 8.

Man van de match. Hij scoorde drie keer. Krijgt vertrouwen. Hopelijk kan hij vanaf nu meer constante in zijn spel en zijn goals leggen.

Wisselspelers:

Francis: 6.

Kwam na ruim een uur in de plaats van Vanhoutte en deed dat goed.

Ravych: 6.

Kwam op de rechterflank in plaats van Somers en kreeg meteen geel.

Gboho: 7.

Een kwartier voor het einde ingevallen, in de plaats van Ueda. Zorgde voor een assist bij de laatste goal.

Van der Bruggen: 6

Moest Lopes Da Silva vervangen dit keer. En deed dat foutloos.

Velkovski: viel te laat in voor een beoordeling.

(ACR)